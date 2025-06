Ecco il nuovo direttivo della Lega Foggia

Foggia. Mercoledì 11 pomeriggio presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte a Foggia , di fronte ad una nutrita platea non solo di militanti della Lega ma anche di cittadini incuriositi , è stato presentato l’ultimo libro dell’onorevole Armando Siri, giornalista, scrittore e punto di riferimento per il vice premier Matteo Salvini “A tutto c’ è un perché”.

«L’onorevole Siri è un politico sui generis- dichiara il vice commissario cittadino Lega Foggia l’avvocato Miriam Ventura– perché è capace di spaziare da temi pragmatici di politica come flat tax, pace fiscale, sicurezza, disagio giovanile, a temi filosofici, antropologici. Il tutto con una eccezionale fluidità di linguaggio. È stato entusiasmante vedere i volti delle persone ( veramente tante) presenti in sala , rapiti dai discorsi intensi dell’onorevole».

«Significativo l’insegnamento lasciato dal fondatore della scuola politica Lega, l’onorevole Siri- continua Ventura- la politica come responsabilità e massima espressione di empatia. Il convegno è stato anche l’occasione propizia per presentare il nuovo direttivo Lega Foggia. Grazie al lavoro incessante, appassionante e dedito del commissario provinciale, nonché consigliere regionale avvocato Joseph Splendido, la Lega si sta radicando e crescendo in un territorio in cui molti già parlavano di fine. Invece il partito c’ è e ha un direttivo composto da individui competenti e motivati».

Fanno parte del direttivo l’avvocato Vincenzo Paglia, commissario cittadino Lega Foggia delega sicurezza e giustizia, l’avvocato Miriam Ventura vice commissario cittadino delega al welfare e disabilità, Maria Antonietta Valletta segreteria Lega Donna , Guglielmina Scardi delega tesseramento cittadino, l’avvocato Rosario Pizzarelli delega al Terzo Settore, l’avvocato Antonietta Pittinicchio delega alla protezione animali, Michele Tricarico delega allo sport e salute, Maria Laura Zichella, delega al settore informatico ed Enza d’Aloia delega rapporti con uffici sanitari.

«Certamente l’ auspicio è di continuare a veder crescere questa squadra che si riconosce nei valori della famiglia, patria, lavoro, sicurezza da sempre sostenuti dal nostro commissario provinciale Splendido», conclude Ventura.