Grande successo per la giornata di prevenzione senologica promossa da LAV.I.T. Spa e PAM Italia a Foggia

Foggia, 12 giugno 2025 – Una giornata all’insegna della salute e della prevenzione ha riscosso grande partecipazione e apprezzamento presso la sede della LAV.I.T. Spa, dove si è svolto l’evento di screening senologico gratuito dedicato alle dipendenti.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’azienda e realizzata in collaborazione con PAM Italia – Prevenzione Ambiente Mobilità, ha rappresentato un importante momento di attenzione concreta alla salute femminile, dimostrando come il luogo di lavoro possa diventare un presidio di benessere.

Grazie alla presenza di una clinica mobile attrezzata, con a bordo un team sanitario specializzato, numerose collaboratrici hanno potuto sottoporsi a mammografie ed esami senologici preliminari in modo semplice, rapido e gratuito. L’affluenza è stata costante per tutta la giornata, a testimonianza di quanto simili opportunità siano sentite e attese, soprattutto in contesti aziendali che pongono il welfare al centro delle proprie politiche.

“Vogliamo che il nostro ambiente di lavoro sia anche un luogo che si prende cura della persona – ha dichiarato il dott. Guido De Masi, Amministratore Delegato di LAV.I.T. Spa – e offrire occasioni concrete di prevenzione fa parte del nostro impegno quotidiano verso il benessere delle nostre persone. Questo tipo di iniziative rientra in un progetto più ampio che guarda alla salute come elemento essenziale della qualità della vita lavorativa”.

PAM Italia, associazione attiva a livello nazionale nella promozione della salute femminile, ha svolto un ruolo determinante nell’organizzazione e nella realizzazione dell’iniziativa. Oltre al supporto clinico, le professioniste di PAM hanno distribuito materiale informativo e offerto consulenze personalizzate, con l’obiettivo di sensibilizzare le partecipanti sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno e sulla cultura della prevenzione.

“Siamo felici di aver condiviso questa giornata con un’azienda sensibile e concreta come LAV.I.T. – ha commentato Stefania Mangione, Responsabile Provinciale di PAM Italia – Eventi come questo dimostrano quanto la prevenzione possa diventare parte integrante della vita quotidiana, anche sul lavoro. È un segnale forte che ci auguriamo possa ispirare altre realtà”.

L’interesse dimostrato dalle partecipanti, l’efficienza organizzativa e la qualità dell’accoglienza hanno reso la giornata non solo utile dal punto di vista sanitario, ma anche significativa dal punto di vista umano. Un clima di condivisione, ascolto e professionalità ha accompagnato l’intero evento, sottolineando l’importanza di fare rete tra imprese e associazioni per promuovere una cultura della salute a 360 gradi.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio e strutturato che vede LAV.I.T. Spa impegnata nella costruzione di un modello di welfare attento ai bisogni reali delle persone. L’obiettivo, dichiarano i promotori, è estendere in futuro queste opportunità anche ad altre sedi e ad aziende del territorio, affinché la prevenzione diventi un diritto realmente accessibile a tutte.

Per ulteriori informazioni sui prossimi eventi promossi da PAM Italia:

📧 Email: hr@pam-italia.org

📞 Tel: 380 756 3778

🌐 Sito web: www.pam-italia.org

📱 Facebook: @pamitaliaorg

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. La prevenzione è il primo passo verso la salute.