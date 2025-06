Lucera (Foggia) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Foggia, nei pressi di un noto supermercato, suscitando grande preoccupazione tra i cittadini.

La collisione tra una motocicletta e un’auto ha causato ferite serie al motociclista, che è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’impatto violento ha sbalzato il centauro sull’asfalto, provocandogli ferite gravi che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri e un’ambulanza del servizio di emergenza-urgenza 118.

Il motociclista, le cui condizioni sono attualmente considerate serie ma non ancora ufficialmente dichiarate critiche, è stato stabilizzato sul posto e trasferito in volo presso il nosocomio locale tramite elisoccorso HEMS.

La dinamica esatta dell’incidente resta da chiarire, ma si ipotizza che possa essere stato coinvolto anche il veicolo di altra natura coinvolto nello scontro.

L’automobile coinvolta ha riportato ingenti danni alla carrozzeria, mentre il conducente è rimasto illeso.

La zona interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

La comunità di Lucera si stringe intorno al giovane motociclista e attende aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Le autorità continuano le indagini per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona.

