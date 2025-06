MANFREDONIA (Foggia) – Manfredonia si risveglia con il sapore di una domenica estiva, tra spiagge affollati e un clima di grande fermento turistico.

Le località di Siponto e spiaggia Castello sono state letteralmente invase da visitatori, attratti dal bel tempo e dalla voglia di trascorrere una giornata all’aperto.

La ripresa del turismo si fa sentire, anche grazie al ritorno dei collegamenti ferroviari con Foggia, finalmente ripristinati dopo mesi di interruzione.

Tuttavia, non sono mancate le criticità.

Questa mattina, segnalazioni di un vero e proprio caos si sono moltiplicate a Siponto, dove i semafori risultavano spenti e la presenza di vigili urbani praticamente assente.

Il traffico ha subito un’impennata improvvisa, creando ingorghi e disagi per automobilisti e pedoni.

La mancanza di regolamentazione ha portato a una situazione di confusione totale, con le strade che si sono riempite di veicoli in movimento caotico.

La situazione ha sollevato preoccupazioni tra residenti e turisti, che hanno lamentato la scarsa organizzazione e la mancanza di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

La speranza è che nelle prossime ore vengano adottate misure per gestire meglio il flusso di persone e veicoli, garantendo sicurezza e ordine in questa giornata che si preannuncia molto importante per il settore turistico locale.