Manfredonia, 15.06.2025

Manfredonia sta morendo lentamente, nel silenzio generale. Il sindaco La Marca, insieme alla sua giunta comunale, si gode in silenzio il disastro amministrativo che ha generato, e che assume dimensioni sempre più ampie.

Cari cittadini,

è ormai passato un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale guidata da La Marca. In questo primo anno, purtroppo, la situazione di Manfredonia non è migliorata, anzi, è ulteriormente peggiorata.

Si era parlato di progetti per i giovani, di creazione di posti di lavoro, di rilancio del turismo cittadino, della revisione della TARI (la tassa sui rifiuti), della riattivazione dell’ospedale con tutti i suoi reparti e servizi, come un tempo. Insomma, si era promesso un grande rinnovamento sotto la bandiera della nuova sinistra firmata La Marca.

E invece, dopo un anno, ecco cosa abbiamo realmente visto:

1) Aumento della TARI

La tassa sui rifiuti è aumentata nuovamente. Avete preso in giro un’intera città, promettendo che con la raccolta differenziata avremmo pagato meno. Non è stato così. Ci avete riempiti di chiacchiere, nel tentativo di placare il malcontento dei cittadini.

2) Peggioramento dei servizi ospedalieri

Su questo punto è meglio tacere, tanto è grave la situazione. I servizi sono sempre più scarsi, e l’ospedale, una volta punto di riferimento, è ormai quasi inesistente.

3) Limitazioni alle attività musicali e all’intrattenimento

Alcuni mesi fa avete impedito a due bar di svolgere il proprio lavoro, vietando l’intrattenimento musicale dalle 20:00 alle 8:00 del mattino a seguito di qualche segnalazione isolata. Avete inoltre imposto limiti agli orari di eventi musicali estivi, weekend e festivi, scoraggiando attività e costringendo molti musicisti ad accettare proposte altrove. Questo è un chiaro segno di mancanza di rispetto verso chi lavora, una decisione che sa di menefreghismo allo stato puro. È inaccettabile e disgustoso.

4) Giovani in fuga

Tanto si parla di giovani e futuro, ma la verità è che i giovani stanno scappando. Uno su tre lascia Manfredonia ogni giorno, in cerca di opportunità altrove. Se non si inverte questa rotta, tra 5 o 10 anni si rischia uno spopolamento del 50%. Ma sembra che a nessuno interessi davvero.

5) Nessun programma estivo degno di nota

Siamo nell’estate del 2025. Ogni comune pugliese ha già presentato un programma ricco di eventi musicali. Manfredonia no. Qui non si riesce a organizzare nulla, e nessuno si azzarda a proporre eventi per paura di perdere soldi, anche a causa di ordinanze assurde che mettono i bastoni tra le ruote a chi lavora. Così i giovani sono costretti a spostarsi nei comuni vicini, affrontando strade pericolose di notte, con il rischio di incidenti, come già tristemente accaduto. Ma anche su questo sembra regnare l’indifferenza.

6) Il mistero dei fondi per il Carnevale

Una domanda che molti cittadini si pongono, e alla quale probabilmente non avremo mai una risposta concreta: perché il Comune riesce ogni anno a ottenere centinaia di migliaia di euro dalla Regione per il Carnevale, ma non per potenziare l’ospedale, per la formazione o per il lavoro giovanile? Possibile che la priorità sia solo quella festa?

In un anno di amministrazione, siete venuti allo scoperto solo per emettere due ordinanze ridicole su musica e intrattenimento. Nel frattempo, le vere problematiche della città sono rimaste completamente ignorate.

La verità è che, mentre voi vi contendete chi può scaldare meglio la propria poltrona, Manfredonia sta morendo lentamente, giorno dopo giorno, nel silenzio e nell’indifferenza.