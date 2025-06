Manfredonia, turismo nel degrado: il parcheggio alle spalle del Cesarano "in uno stato disgustoso"

Manfredonia – In una città che ambisce a rilanciare la propria immagine turistica, ci sono angoli che raccontano ben altro. Tra questi, il parcheggio situato alle spalle del palazzo Cesarano a Manfredonia rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo di un degrado evidente.

Quella che dovrebbe essere una zona di accoglienza e transito per turisti, cittadini e visitatori si è trasformata in un’area abbandonata, sporca e priva di ogni decoro urbano.

Cartacce, bottiglie rotte, residui di cibo, plastica ovunque, erbacce incolte che crescono senza controllo: questo è il biglietto da visita che Manfredonia offre a chi, magari, arriva in centro con l’intenzione di vivere un momento di svago, fare una passeggiata sul corso o visitare il lungomare. Il parcheggio, collocato in un punto strategico e centralissimo, a pochi passi dal cuore pulsante della città, versa in condizioni a dir poco imbarazzanti.

