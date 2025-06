SAN GIOVANI ROTONDO (FOGGIA) – Durante la marcia per Gaza, che ha visto centinaia di partecipanti uniti in un gesto di solidarietà e speranza, il Vescovo padre Franco Moscone ha pronunciato parole toccanti e piene di umanità.

La sua voce, instancabile portavoce di pace, ha risuonato forte e chiara, rivolgendosi al cuore di tutti i presenti.

In un momento così difficile e carico di dolore, padre Franco ha lanciato un appello universale contro l’orrore della guerra, invitando a riflettere sulla sofferenza delle vittime innocenti e sull’importanza di agire con compassione e responsabilità.

Le sue parole sono state un richiamo potente alla solidarietà, alla memoria storica e alla necessità di costruire ponti di dialogo e riconciliazione.

Il suo messaggio ci ricorda che la pace non è solo assenza di conflitto, ma un impegno quotidiano che parte dal cuore di ciascuno di noi.

In tempi segnati da violenze e ingiustizie, le parole di padre Franco rappresentano una luce guida, spronandoci a non perdere mai la speranza e a continuare a lottare per un mondo più giusto e umano.