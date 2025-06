Tra il luccichio del tramonto sul mare e l’atmosfera incantata della costa sipontina, il Lido Nettuno si prepara ad accogliere la prima selezione della 4ª edizione di Miss Bellezza Italiana, domenica 6 luglio alle ore 19:30. Un evento che intreccia moda, talento e sogni, restituendo al pubblico una serata di raffinata bellezza e coinvolgente spettacolo.

Le aspiranti Miss sfileranno in più uscite, incantando la giuria e gli spettatori con la loro grazia, il portamento e la forza della propria personalità. A guidare la serata con eleganza e carisma sarà Stefania Consiglia Troiano, interprete sensibile di un evento che vuole raccontare molto più di un concorso.

A firmare il successo di questa iniziativa è l’instancabile passione dell’Associazione La Fenice, guidata dal presidente Domenico Di Candia, che da quattro anni porta avanti Miss Bellezza Italiana con dedizione e lungimiranza. Grazie al loro lavoro, il concorso non si limita a celebrare l’estetica, ma si configura come una vera e propria piattaforma per valorizzare giovani talenti femminili, offrendo visibilità, esperienza e opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo.

Un’occasione preziosa, dunque, per tutte le partecipanti che tra abiti da sogno, passerelle baciate dalla brezza marina e momenti di grande emozione, avranno modo di esprimersi, mettersi in gioco e inseguire l’ambito titolo di Miss Bellezza Italiana 2025. Nel corso della serata, infatti,una giuria di esperti assegnerà le prime fasce ufficiali del concorso: le Miss premiate accederanno di diritto alla Finalissima, compiendo così un passo importante verso la conquista del titolo.

La serata promette di essere un inno alla femminilità, alla fiducia in sé stesse e alla bellezza autentica.Un appuntamento imperdibile per chi ama la bellezza in tutte le sue forme: stile, eleganza, grazia e talento.

Per info e iscrizioni al concorso contattare l’Associazione La Fenice: 334 1620008