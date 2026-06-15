“Manfredonia guarda al rilancio della storica struttura, ma il cambiamento non può cancellare 53 anni di lavoro, sacrifici e ospitalità firmati dalle famiglie Nigri e Prencipe. Le parole di Roberto Nigri (a STATOQUOTIDIANO.IT,NDR) richiamano la città a un dovere semplice: rispettare le persone prima dei muri.

C’è un momento, nella vita di una città, in cui il futuro bussa alla porta con il rumore dei cantieri, dei progetti, degli investimenti, delle nuove proprietà e delle ambizioni di rilancio. È un rumore necessario, spesso positivo: racconta movimento, fiducia, volontà di non lasciare all’abbandono luoghi simbolici.

Ma accanto a quel rumore ce n’è un altro, più sommesso: il passo di chi, per decenni, ha aperto una porta, servito un tavolo, accolto un cliente, acceso una cucina, custodito un nome. Nel caso dell’Hotel Ristorante Panorama del Golfo, quella storia ha il volto e il cognome di famiglie che per oltre mezzo secolo hanno legato la propria vita a una struttura diventata parte del paesaggio umano e turistico della città.

Gli articoli pubblicati nei giorni scorsi hanno annunciato l’avvio del percorso di riqualificazione del Panorama del Golfo, una delle strutture alberghiere più rappresentative del fronte mare cittadino. Il progetto, promosso dalla società Spagnuolo Ecologia S.r.l., nuova proprietaria dell’immobile, punta a restituire centralità e attrattività a un edificio che per anni è stato simbolo dell’ospitalità sipontina.

È una notizia importante per Manfredonia, per il suo lungomare e per la sua immagine turistica: ogni intervento che recupera e restituisce funzione a un luogo storico merita attenzione, e quando è fondato su progettualità e rispetto del territorio, merita anche fiducia.

Sarebbe però incompleto raccontare solo il domani senza fermarsi un istante su ciò che quel luogo è stato fino a oggi. A ricordarlo, con parole composte e dignitose, è Roberto Nigri, figlio di Orazio Nigri, uno degli storici riferimenti della gestione del Panorama del Golfo insieme a Michele Prencipe. Il suo messaggio (a STATOQUOTIDIANO.IT,ndr) non cerca scontri, non invoca pietismi, non alza barricate contro il futuro. Contiene però una lucidità rara: “Abbiamo provato e non ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato e stiamo pagando.” Poche parole, nette, che restituiscono il peso umano di una vicenda imprenditoriale e familiare.

Nigri scrive a titolo personale, ma il suo intervento intercetta un sentimento più ampio: dietro un’insegna non ci sono solo bilanci, immobili e atti di vendita, ma persone, generazioni, lavoratori, famiglie che per 53 anni hanno contribuito, con l’impegno quotidiano, a costruire una parte dell’identità dell’accoglienza manfredoniana.

Manfredonia ha bisogno di guardare avanti, e il Panorama del Golfo ha diritto a una nuova stagione. Una comunità matura, però, sa fare anche un’altra cosa: accompagnare il cambiamento senza disperdere chi ha custodito quel luogo prima che qualcuno ne pensasse la rinascita. È un passaggio che merita attenzione, perché l’attività commerciale è ancora funzionante, ed è fatta di persone che dovranno rimettersi in gioco nel prossimo futuro. Mentre si raccontano progetti, società e prospettive di sviluppo, è facile dimenticare che è in corso una transizione, e nelle transizioni, se non si presta cura, le persone rischiano di diventare invisibili.

Non si tratta di chiedere sconti alla storia, né di negare le responsabilità: lo stesso Nigri lo riconosce. Ma ammettere un errore non significa rinunciare alla dignità, e pagarne il prezzo non significa essere cancellati dal racconto pubblico. Anzi, è nei momenti più difficili che si misura la qualità di una comunità: la solidarietà ricevuta dalla famiglia Nigri, anche da parte di imprenditori locali, dimostra che Manfredonia conserva ancora la capacità di distinguere tra il giudizio su una vicenda economica e il rispetto dovuto a una storia di lavoro.

Il Panorama del Golfo cambierà volto, e probabilmente tornerà a essere, in forme nuove, un punto di riferimento dell’offerta turistica cittadina. È auspicabile che ciò avvenga con qualità, attenzione architettonica e ricadute positive per il territorio. Ma sarebbe bello, e forse doveroso, che nel nuovo racconto trovasse spazio anche una riga di gratitudine per chi quel luogo lo ha fatto vivere prima: per chi ne ha acceso le luci quando non era ancora tempo di rilancio, per chi ne ha difeso il nome nei giorni ordinari, quelli che non finiscono nei comunicati ma costruiscono la reputazione di un luogo.

“La storia non si cancella. Le persone si rispettano. Nella vita mai si sa”, scrive Roberto Nigri. Una frase che vale più di una replica, e che racchiude tutto: misura, rispetto, memoria. Il futuro del Panorama del Golfo può e deve cominciare. Ma sarà un futuro più giusto se saprà camminare senza calpestare il passato. “

Lo scrive Angelo Riccardi in un post.