Edizione n° 6098

BALLON D'ESSAI

CHAT SESSISTA // Chat sessista ATM: il Codacons presenta esposto in Procura e al Garante Privacy
15 Giugno 2026 - ore  16:47

CALEMBOUR

LOMBARDI FRANCAVILLA // Foggia, il clan voleva punire Lombardi: “Si era allontanato dai Francavilla”
14 Giugno 2026 - ore  17:27

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Starace imputata in un procedimento per presunte violazioni edilizie. Difesa: «Chiederemo l’estinzione del reato»

STARACE PROCEDIMENTO Starace imputata in un procedimento per presunte violazioni edilizie. Difesa: «Chiederemo l’estinzione del reato»

Le verifiche avrebbero riguardato in particolare le volumetrie di un vano tecnico. Le contestazioni sono state rivolte alla proprietaria dell'immobile.

Frana di Petacciato, Graziamaria Starace: "Il Gargano rischia di restare più penalizzato"

GRAZIAMARIA STARACE, ARCHIVIO SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

VIESTE – L’assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, risulta imputata in un procedimento riguardante presunte violazioni edilizie relative a una struttura turistico-ricettiva di sua proprietà situata nei pressi della spiaggia di Pizzomunno, a Vieste.

La notizia è stata riportata da Antenna Sud. Secondo quanto riferito dall’emittente, le contestazioni riguarderebbero alcune presunte difformità edilizie e volumetriche emerse a seguito di accertamenti eseguiti dai carabinieri forestali nel 2024 in un’area sottoposta a vincolo.

Stando alla ricostruzione riportata, al momento delle prime contestazioni la struttura sarebbe stata concessa in comodato d’uso all’allora marito dell’assessora, Alessandro Corso, che ne avrebbe assunto anche la gestione attraverso la relativa licenza.

Le verifiche avrebbero riguardato in particolare le volumetrie di un vano tecnico. Le contestazioni sono state rivolte alla proprietaria dell’immobile.

Starace ha sostenuto di non essere responsabile degli interventi oggetto degli accertamenti. Secondo quanto riferito dalla difesa, successivamente alle contestazioni l’assessora avrebbe revocato il comodato d’uso all’ex coniuge, riprendendo direttamente la gestione della struttura e procedendo a interventi di ripristino. I legali sostengono inoltre che la regolarità delle opere sarebbe stata successivamente verificata dagli enti competenti, compresa la Soprintendenza.

Nella prossima udienza, l’avvocato Alessandro Ciliberti, difensore dell’assessora, dovrebbe chiedere al giudice di dichiarare l’estinzione del reato.

Separatamente, Starace risulta coinvolta in un’altra vicenda giudiziaria nella quale è indagata, insieme al sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e al dirigente comunale Vincenzo Ragno, per una contestazione di presunta concussione.

L’indagine, secondo quanto riportato, riguarda presunte pressioni che sarebbero state esercitate nei confronti dell’ex marito dell’assessora in relazione alla concessione di uno stabilimento balneare. La concessione sarebbe stata inizialmente revocata e successivamente confermata dopo la regolarizzazione di alcune contestazioni amministrative.

Le due vicende giudiziarie risultano distinte e non collegate tra loro, se non per il coinvolgimento degli stessi ex coniugi.

Nel frattempo, sempre secondo quanto emerso, Starace ha denunciato l’ex marito per presunti maltrattamenti e il relativo procedimento nei confronti dell’uomo è approdato a processo.

«Gli accertamenti relativi alla questione della presunta concussione sono lunghi. Aspettiamo che il pubblico ministero completi il suo lavoro e poi procederemo con il nostro», ha dichiarato l’avvocato Michele Vaira, che assiste gli indagati insieme al collega Ciliberti.

Articolo rielaborato sulla base delle informazioni riportate da Antenna Sud. 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO