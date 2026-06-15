Bari, il Comune concede il San Nicola alla SSC Bari: De Laurentiis si impegna a vendere la società

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato la lettera di disponibilità dello stadio San Nicola alla SSC Bari, passaggio indispensabile per consentire l’iscrizione della squadra al prossimo campionato. La decisione arriva dopo le rassicurazioni ricevute dalla proprietà biancorossa sul percorso che dovrà portare alla cessione del club e alla fine della multiproprietà.

L’annuncio è stato dato dallo stesso primo cittadino nel corso di una conferenza stampa, durante la quale ha reso noto il contenuto della lettera inviata dall’amministratore unico della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, in risposta alle richieste formulate dal Comune nei giorni scorsi.

Nella comunicazione, De Laurentiis accoglie formalmente le condizioni poste dall’amministrazione comunale e annuncia la nomina di Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale del club. Secondo quanto spiegato, Marino avrà il compito di costruire un progetto tecnico finalizzato al ritorno del Bari in Serie A e, allo stesso tempo, riceverà un mandato esplicito per portare a termine il percorso di superamento della multiproprietà.

La vicenda rappresenta l’ultimo sviluppo di settimane particolarmente tese tra istituzioni, tifoseria e società, dopo la retrocessione della squadra in Serie C e le contestazioni rivolte alla gestione del club.

Tra gli impegni assunti dalla proprietà figurano anche l’affidamento a advisor specializzati della ricerca di potenziali acquirenti e la creazione di un comitato di garanzia cittadino, con l’obiettivo di assicurare un confronto periodico e diretto tra società e territorio.

Il sindaco Leccese ha espresso soddisfazione per gli impegni formalizzati dalla famiglia De Laurentiis, sottolineando tuttavia la necessità di passare rapidamente dalle dichiarazioni ai fatti. «Ora servono tempi certi e ravvicinati», ha evidenziato il primo cittadino.

Fonte: ANSA