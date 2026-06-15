MANFREDONIA — Dovevano essere 54 milioni di euro per superare uno dei più grandi ghetti d’Europa. Dovevano trasformare Borgo Mezzanone in un modello nazionale di inclusione abitativa, servizi e legalità. Dovevano segnare una svolta nella lotta al caporalato e al degrado che da anni caratterizzano l’insediamento informale alle porte di Foggia. Invece, a distanza di oltre tre anni dalla presentazione dei progetti, il bilancio che emerge è quello di una grande occasione mancata.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è stata la puntata di PresaDiretta andata in onda domenica sera su Rai 3 (video in basso), dedicata al ghetto di Borgo Mezzanone e al fallimento del piano finanziato dal PNRR per il superamento degli insediamenti abusivi dei lavoratori agricoli.

Nel reportage della trasmissione di Riccardo Iacona emerge una ricostruzione impietosa: progetti pronti, risorse disponibili, ma procedure bloccate, ritardi accumulati e una governance che non sarebbe mai riuscita a tradurre gli impegni sulla carta in opere concrete.

L’idea originaria prevedeva la riqualificazione di due borghi rurali realizzati negli anni Trenta, a pochi chilometri dal ghetto, dove trasferire progressivamente i lavoratori migranti oggi costretti a vivere in condizioni precarie.

Il progetto, elaborato dal Politecnico di Bari con il sostegno della Regione Puglia, immaginava la creazione di servizi di collegamento con le campagne, strutture per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, farmacie, ambulatori, scuole e uffici postali.

A formalizzare il piano fu il Comune di Manfredonia nel gennaio 2023, nell’ambito dei cosiddetti Piani di Azione Locale destinati ad accedere ai finanziamenti del PNRR per il superamento dei ghetti.

Un percorso che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto concludersi entro le scadenze imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Per un anno e mezzo il governo non si è fatto sentire»

Nel corso della trasmissione è stato intervistato il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che ha ricostruito le fasi successive alla presentazione del progetto.

«Rispetto a quel progetto inizialmente presentato e che aveva i suoi tempi di realizzazione — afferma — ci siamo ritrovati a luglio 2024 a lavorare in emergenza. Era un anno e mezzo circa che il Governo non si era fatto più sentire rispetto alla realizzazione di questi Piani di Azione Locale».

Secondo il primo cittadino, il Comune avrebbe più volte sollecitato risposte e chiarimenti necessari per passare alla fase operativa. «Abbiamo iniziato a dire: guardate che le idee e i progetti per la loro realizzazione hanno bisogno di tempi. Non c’è stato alcun riscontro positivo da parte del Governo».

Parole che rappresentano uno dei passaggi più duri dell’intera intervista e che riportano al centro il nodo dei ritardi accumulati tra il 2023 e il 2024.

Solo nel giugno 2024 il Governo nomina il prefetto Maurizio Falco commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi. Ma, secondo quanto emerso anche nelle successive audizioni parlamentari, il commissario si sarebbe trovato a operare quando ormai i margini temporali per realizzare gli interventi erano estremamente ridotti. PresaDiretta ricorda che appena sei mesi dopo la nomina Falco, ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, avrebbe ammesso l’impossibilità di completare nei tempi previsti il progetto relativo a Borgo Mezzanone.

Durante il servizio viene citata anche una proposta alternativa, discussa in alcune riunioni istituzionali, che prevedeva l’utilizzo di moduli abitativi temporanei.

«A un certo punto — racconta La Marca — è stata valutata anche la soluzione di risolvere il problema abitativo dei lavoratori con dei container. Ma abbiamo detto no, perché ci sembrava qualcosa di provvisorio».

Alla domanda sulla provenienza dell’ipotesi, il sindaco risponde: «Dal Governo, attraverso il commissario».

Falco: «Mi sono insediato a meno di un anno dalla chiusura»

Contattato dalla trasmissione Rai, l’ex commissario Maurizio Falco ha preferito non entrare nei dettagli, richiamando le relazioni già trasmesse agli organi competenti. Tuttavia una frase pronunciata durante l’intervista appare significativa. «L’unica impressione che ho avuto è che sia stato quasi un fallimento delle istituzioni». E ancora: «Certamente era il caso di fare. Io mi sono speso al massimo, però le difficoltà sono state soprattutto sulla tempistica, perché mi sono insediato a meno di un anno dalla chiusura».

Parole che sembrano confermare come il principale ostacolo sia stato il ritardo con cui la struttura commissariale è entrata effettivamente in funzione.

Acerbo: «Vergognoso non aver speso quei fondi»

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, nei mesi scorsi aveva definito «vergognoso» il mancato utilizzo delle risorse previste dal PNRR.

Per Acerbo, il caso Borgo Mezzanone rappresenta il simbolo di una politica incapace di affrontare strutturalmente il tema dello sfruttamento dei braccianti e delle condizioni di vita nei ghetti agricoli.

Un giudizio che trova nuova linfa nelle immagini mostrate dalla trasmissione Rai, dove il cosiddetto “ghetto europeo dei braccianti” continua a presentare condizioni di marginalità e degrado nonostante gli annunci degli ultimi anni.

video fonte: “Fuori dal coro, rete 4“

Le denunce di Fuori dal Coro

Già nell’autunno del 2025 il tema era esploso nel dibattito pubblico nazionale grazie alle inchieste di Fuori dal Coro, che aveva dedicato diversi servizi alla mancata attuazione del progetto PNRR. In quelle occasioni era stato incalzato il sindaco di Manfredonia sul destino dei finanziamenti e sulle conseguenze dei ritardi accumulati, parlando apertamente di una «occasione perduta».

Lo stesso La Marca aveva però respinto la definizione di fondi persi, sostenendo che il percorso amministrativo non fosse definitivamente concluso e chiedendo maggiore chiarezza sulla gestione complessiva della vicenda.

LA CRONOLOGIA DI UN FALLIMENTO: DAL PNRR ALLE TELECAMERE DI PRESADIRETTA

2022

Il Governo inserisce Borgo Mezzanone tra gli insediamenti prioritari da superare attraverso le misure del PNRR dedicate alla lotta al caporalato e alla riqualificazione delle aree caratterizzate da grave vulnerabilità sociale.

Gennaio 2023

Il Comune di Manfredonia presenta il proprio Piano di Azione Locale. Il progetto, elaborato con il supporto del Politecnico di Bari e della Regione Puglia, punta alla redistribuzione dei lavoratori migranti in due borghi rurali esistenti, attraverso la creazione di alloggi, servizi sanitari, scolastici e infrastrutture per il trasporto e il reclutamento regolare della manodopera.

2024

Secondo il sindaco Domenico La Marca, dopo la presentazione del piano segue una lunga fase di stallo. Le amministrazioni locali attendono indicazioni operative e autorizzazioni necessarie per procedere con la realizzazione degli interventi.

Giugno 2024

Il Governo nomina il prefetto Maurizio Falco commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi. La struttura commissariale entra in funzione quando le scadenze del PNRR risultano ormai molto ravvicinate.

Fine 2024

Nelle sedi istituzionali emergono dubbi sulla possibilità di completare gli interventi entro i termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vengono valutate soluzioni temporanee per l’accoglienza dei lavoratori agricoli.

2025

Le polemiche esplodono sul piano nazionale. Diverse trasmissioni televisive e numerose interrogazioni politiche denunciano il mancato avanzamento del progetto. Il dibattito si concentra sul rischio concreto di perdere i finanziamenti.

Novembre 2025

Maurizio Falco lascia l’incarico commissariale. Le opere previste non risultano realizzate e il piano di superamento del ghetto appare ormai compromesso.

Febbraio 2026

PresaDiretta dedica un ampio reportage a Borgo Mezzanone definendolo uno dei più grandi ghetti d’Europa. Tornano al centro dell’attenzione nazionale le condizioni di vita dei braccianti e il destino dei fondi PNRR.

Giugno 2026

Va in onda la puntata della citata trasmissione Rai che ricostruisce pubblicamente la vicenda dei 54 milioni di euro non trasformati in opere, rilanciando accuse e richieste di chiarimento sulle responsabilità istituzionali.