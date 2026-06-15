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Home // Bari // Casapound, depositate le motivazioni della sentenza di Bari: «Non contestata la riorganizzazione del partito fascista»

CASAPOUND MOTIVAZIONI Casapound, depositate le motivazioni della sentenza di Bari: «Non contestata la riorganizzazione del partito fascista»

Sono stati riconosciuti colpevoli esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni fasciste e non per la ricostituzione del partito fascista.

Bari, processo CasaPound: 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista

Bari, processo CasaPound - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Bari // Cronaca //

BARI – I dodici militanti di Casapound condannati lo scorso 12 febbraio nell’ambito del processo relativo all’aggressione ad alcuni attivisti antifascisti avvenuta a Bari nel settembre 2018 sono stati riconosciuti colpevoli esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni fasciste e non per la ricostituzione del partito fascista.

È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositate oggi dai giudici del Tribunale di Bari. Un passaggio che chiarisce un aspetto interpretativo emerso dopo la lettura del dispositivo in aula e che aveva fatto ritenere, in un primo momento, che le condanne riguardassero anche il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Secondo i magistrati, infatti, il reato previsto dall’articolo 1 della legge Scelba, relativo alla ricostituzione del partito fascista, non sarebbe mai stato effettivamente contestato dalla Procura. Pur essendo richiamato nel titolo del capo d’imputazione insieme all’articolo 5 della stessa legge, il comportamento riconducibile alla riorganizzazione del partito non sarebbe stato descritto nel contenuto della contestazione.

Le motivazioni evidenziano quindi una distinzione tra il riferimento normativo riportato formalmente nell’imputazione e i fatti concretamente contestati agli imputati, limitati alla partecipazione a manifestazioni di carattere fascista.

La vicenda giudiziaria trae origine dagli scontri avvenuti nel capoluogo pugliese nel settembre 2018 tra militanti di Casapound e attivisti antifascisti. Con il deposito delle motivazioni, il Tribunale ha ora precisato il perimetro giuridico delle condanne emesse nei confronti dei dodici imputati. Lo riporta l’Ansa.

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