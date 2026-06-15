La trasformazione digitale offre nuove opportunità di crescita, ma espone imprese e cittadini a rischi sempre più complessi. Per affrontare queste sfide, Confindustria Foggia e l’Università degli Studi di Foggia promuovono il seminario tecnico “La cybersicurezza, gli obblighi di legge e le aziende vulnerabili”, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 16 nella sala “Fantini” della sede di Confindustria Foggia.

L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di approfondire il tema della sicurezza informatica in un contesto caratterizzato da attacchi cyber sempre più sofisticati, dall’espansione dell’intelligenza artificiale e dall’aumento delle responsabilità normative a carico delle imprese. Questioni che interessano non soltanto le grandi aziende, ma anche le piccole e medie imprese, sempre più esposte a minacce digitali che possono compromettere dati, attività produttive e reputazione aziendale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto. Seguiranno gli interventi della professoressa Donatella Curtotti, ordinaria di Diritto Processuale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia ed esperta di cybersicurezza, e del dottor Giuseppe Delli Carri, responsabile dei Sistemi Informativi dell’Ateneo foggiano e docente a contratto di Laboratorio di Informazioni e Sicurezza.

L’incontro si propone di fornire strumenti utili per comprendere i nuovi scenari della sicurezza digitale e gli adempimenti richiesti dalla normativa, con particolare attenzione alle misure che le imprese devono adottare per prevenire attacchi informatici e proteggere il proprio patrimonio informativo.

Negli ultimi anni la cybersicurezza è diventata una delle principali priorità per il mondo produttivo. La crescente interconnessione dei sistemi aziendali e l’utilizzo sempre più diffuso di piattaforme digitali hanno ampliato le superfici di rischio, rendendo indispensabile una maggiore consapevolezza delle minacce informatiche e delle strategie di difesa.

Secondo il presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, la sicurezza rappresenta un elemento imprescindibile nell’attuale ecosistema digitale. «La sicurezza non è mai troppa nell’universo digitale che oggi pratichiamo, senza conoscerlo ancora abbastanza», sottolinea il presidente degli industriali foggiani, evidenziando come il seminario voglia contribuire a diffondere maggiore conoscenza sugli strumenti tecnologici utilizzati quotidianamente da imprese e cittadini.

L’appuntamento del 17 giugno rappresenta dunque un’occasione di confronto tra mondo accademico e sistema produttivo su temi destinati ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle strategie di sviluppo delle aziende. Dalla protezione dei dati agli obblighi normativi, passando per le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale, il seminario offrirà una panoramica aggiornata su questioni che influenzano direttamente la competitività e la sicurezza delle organizzazioni.

In un contesto in cui la tecnologia evolve rapidamente e le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate, iniziative di formazione e sensibilizzazione come quella promossa da Confindustria Foggia e Università di Foggia assumono un valore strategico per accrescere la cultura della sicurezza digitale e rafforzare la capacità di risposta del sistema economico locale.