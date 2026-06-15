FOGGIA – «Non sarò l’undicesimo uomo e non sostituirò i Cinque Stelle». Il consigliere comunale di Foggia Nunzio Angiola interviene nel dibattito politico aperto dopo le dimissioni della sindaca, smentendo ogni possibile adesione a iniziative finalizzate a sostenere la prosecuzione dell’attuale amministrazione.

Negli ultimi giorni, secondo quanto riferisce Angiola, sarebbe circolata l’ipotesi di una lettera sottoscritta da undici consiglieri comunali, definiti “civici”, con la quale si chiederebbe alla sindaca di ritirare le dimissioni e proseguire l’azione amministrativa.

«Poiché i conti non sembrano tornare – dichiara il consigliere – e poiché qualcuno continua a chiedermi se io sia disponibile ad aderire a questa iniziativa, ritengo opportuno chiarire pubblicamente la mia posizione».

Angiola ricostruisce quindi il possibile perimetro dei firmatari, citando i tre consiglieri di CON, Ciruolo, Capozzi e Rizzi; i due consiglieri vicini all’onorevole Decaro, Mancini e Di Paola; De Sabato; e i due rappresentanti di Uniti per Foggia, Formica e Buenza. «Anche volendo aggiungere i socialisti Di Chiara e Rignanese – aggiunge – si arriverebbe a dieci».

Da qui la presa di posizione: «Qualcuno, evidentemente, è alla ricerca dell’undicesimo firmatario. La risposta è semplice e categorica: non sarò io».

Il consigliere respinge anche l’ipotesi, circolata nelle stesse ore, di nuovi equilibri in Consiglio comunale dopo la rottura tra la sindaca e il Movimento Cinque Stelle. Secondo Angiola, vi sarebbe il tentativo di individuare altri consiglieri disponibili a sostituire i pentastellati nella maggioranza.

«Non abbiamo alcuna intenzione di sostituire il Movimento Cinque Stelle – afferma – né di diventare la ruota di scorta di una maggioranza che ha già dimostrato tutti i propri limiti politici e amministrativi».

Angiola esclude quindi ogni sostegno a quella che definisce «un’operazione di Palazzo finalizzata a prolungare artificialmente la vita di un’esperienza amministrativa fallimentare».

Il consigliere ribadisce la distanza politica dall’attuale amministrazione, alla quale contesta «ritardi, inefficienze, opere annunciate e mai realizzate, divisioni interne, conflitti di interesse, lottizzazioni e una gestione che non ha saputo dare risposte adeguate ai problemi della città».

«Siamo e restiamo contrari agli inciuci, ai trasformismi e alle maggioranze costruite a tavolino per ragioni di mera sopravvivenza politica», prosegue Angiola.

Secondo il consigliere, se esiste ancora una maggioranza politica in grado di sostenere la sindaca, questa deve assumersene pubblicamente la responsabilità davanti alla città. In caso contrario, sostiene, «la parola deve tornare ai cittadini».

«Da parte nostra – conclude – non ci saranno ambiguità, né trattative sottobanco, né cambi di posizione. Continueremo a svolgere il nostro ruolo all’opposizione con coerenza, autonomia e senso delle istituzioni. Chi oggi cerca l’undicesimo uomo o il sostituto dei Cinque Stelle guardi altrove. Noi non siamo in vendita».