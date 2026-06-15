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FOGGIA TELECAMERE Foggia, bando da 100mila euro per nuove telecamere: contributi a condomini, scuole e attività commerciali

Le domande saranno valutate attraverso un sistema di punteggio automatico, basato su diversi criteri

Foggia, manifestazione Forza Nuova. De Santis: "Evitare tensioni e provocazioni, città fondata su valori democratici"

L’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Un bando da 100mila euro per potenziare la videosorveglianza urbana e rafforzare la sicurezza in città. Il Comune di Foggia ha presentato il progetto pilota sperimentale finanziato dalla Regione Puglia, finalizzato a incrementare il numero di telecamere e a favorire l’integrazione tra impianti pubblici e privati.

All’incontro hanno preso parte amministratori di condominio, rappresentanti degli istituti di vigilanza e cittadini. L’obiettivo, spiegato dall’assessore comunale alla Sicurezza Giulio De Santis, è «aumentare la presenza di telecamere in città e aiutare i cittadini a essere maggiormente tutelati».

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse. I beneficiari saranno condomini, operatori commerciali e istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il 60% delle risorse sarà destinato a condomini e attività commerciali, che potranno ottenere un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’installazione degli impianti, fino a un massimo di 3mila euro. Il restante 40% sarà riservato alle scuole, che potranno ricevere una copertura del 100% della spesa, fino a un massimo di 4mila euro.

Le domande saranno valutate attraverso un sistema di punteggio automatico, basato su diversi criteri: numero di telecamere esterne da installare, livello di rischio e criticità dell’area interessata, dimensioni del condominio, tipologia dell’attività commerciale e, per gli istituti scolastici, numero di studenti e studentesse che frequentano il plesso.

«L’auspicio è che l’iniziativa riscuota un elevato interesse e che la risposta sia tale da determinare un numero di domande superiore alla disponibilità economica, così da poter incrementare la dotazione finanziaria con risorse dell’ente», ha dichiarato De Santis.

Attualmente a Foggia sono attive 240 telecamere pubbliche. Il nuovo progetto punta ad ampliare la rete di controllo del territorio, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni vigenti in materia di videosorveglianza. Lo riporta AntennaSud.

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