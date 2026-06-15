Foggia guarda oltre i confini nazionali e rafforza il legame con le proprie comunità sparse nel mondo. L’Amministrazione comunale ha infatti confermato il proprio sostegno alla terza edizione del progetto “Il Foggiano nel mondo”, iniziativa promossa dall’ANPIS Puglia – Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale – che si è svolta dall’11 al 14 giugno tra l’impianto sportivo polivalente “Croci Nord-Rinaldi” e la Villa Comunale Karol Wojtyla.

Con una determinazione dirigenziale pubblicata all’Albo Pretorio, Palazzo di Città ha autorizzato gratuitamente l’utilizzo delle strutture comunali e disposto un contributo economico massimo di 14mila euro, destinato alla realizzazione dell’evento, subordinato alla successiva rendicontazione delle spese sostenute dagli organizzatori.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività volte a valorizzare l’identità culturale foggiana e a mantenere vivo il rapporto con le numerose comunità di emigrati originari del territorio che oggi vivono e lavorano in altre regioni italiane e all’estero. Un patrimonio umano e sociale che continua a rappresentare un importante punto di riferimento per la città e per la Capitanata.

Secondo quanto riportato negli atti comunali, il progetto ha avuto come obiettivo principale quello di «rafforzare il legame tra la Città di Foggia e le comunità foggiane presenti in Italia e nel mondo», promuovendo la conoscenza della storia locale, delle tradizioni, delle eccellenze culturali e del contributo che tanti foggiani offrono nei diversi contesti professionali e sociali internazionali.

Il programma si è articolato in due momenti distinti. I primi due giorni sono stati dedicati allo sport, con un torneo internazionale di calcio amatoriale che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse realtà italiane e straniere. Tra i team coinvolti figurano formazioni rappresentative della Scozia, dell’Australia, del Galles, della Sardegna, del Lazio, della Campania e naturalmente del territorio foggiano.

La presenza di delegazioni internazionali ha trasformato il torneo in un’occasione di incontro e scambio culturale, oltre che sportivo. Un modo concreto per riunire simbolicamente i foggiani e i loro discendenti che vivono lontano dalla città d’origine, creando nuove opportunità di dialogo e collaborazione.

La seconda parte dell’evento si è invece svolta nella Villa Comunale Karol Wojtyla, dove è stato organizzato lo spettacolo musicale “Timeless Vibes”, una serata dedicata all’universo artistico di Astor Piazzolla e alla rivoluzione del Tango Nuevo. Sul palco si sono esibiti il pianista Pasquale Stafano, il bandoneonista Gianni Iorio e il violinista Marcello Corvino, protagonisti di un concerto pensato per coniugare musica, cultura e memoria collettiva.

L’intervento del Comune rientra nelle attività di co-organizzazione approvate dalla Giunta comunale con una precedente deliberazione. Oltre al contributo economico, l’Amministrazione ha messo a disposizione gli spazi pubblici necessari allo svolgimento delle iniziative, riconoscendo il valore sociale e culturale del progetto per l’intera comunità cittadina.

La somma stanziata sarà erogata soltanto dopo la presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute dall’associazione organizzatrice. Tutti gli altri costi legati alla manifestazione – dai servizi di sicurezza e assistenza sanitaria fino agli allestimenti tecnici, alla comunicazione e agli eventuali compensi artistici – restano a carico dei promotori.

Con questa iniziativa Foggia conferma la volontà di investire in progetti capaci di promuovere il territorio oltre i confini locali, valorizzando una rete di relazioni costruita negli anni attraverso le esperienze migratorie di migliaia di cittadini. Un patrimonio di memoria, appartenenza e identità che continua a rappresentare una risorsa strategica per il presente e per il futuro della comunità foggiana.