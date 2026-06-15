Il Comune avrebbe perso 54 milioni di euro del PNRR, risorse destinate al superamento degli insediamenti abusivi di Borgo Mezzanone, scatenando dure polemiche politiche. A intervenire sulla vicenda è il consigliere comunale Ugo Galli, che punta il dito contro la gestione del sindaco, parlando apertamente di un “fallimento politico”.
Secondo Galli, la ricostruzione fornita dal sindaco durante una recente trasmissione televisiva, andata in onda nella serata di ieri, solleverebbe interrogativi rilevanti e sarebbe inoltre smentita da soggetti istituzionali.
Il consigliere si domanda infatti per quale ragione il sindaco non abbia mai portato all’attenzione del Consiglio comunale la perdita del consistente finanziamento, evitando di informare in maniera dettagliata la cittadinanza sulle varie fasi dell’iter e sulle iniziative adottate dall’amministrazione, nonostante le richieste avanzate dall’opposizione sin dall’inizio.
“Dopo una sola riunione, all’interno della sua stanza, il silenzio tombale ed il nulla assoluto”, afferma Galli, criticando l’assenza di confronto istituzionale. “Come si può pretendere collaborazione da parte delle minoranze, se si comunica meno di niente?”, aggiunge.
Nel mirino del consigliere anche le dichiarazioni rese dal sindaco La Marca in televisione sul presunto dirottamento dei fondi governativi destinati all’acquisto di container. Una versione che, secondo Galli, sarebbe stata “seccamente sbugiardata” dal prefetto Maurizio Falco.
Per il consigliere comunale si tratterebbe dell’ennesimo grave episodio politico, che confermerebbe, a suo dire, le difficoltà amministrative della guida cittadina: “Un sindaco allo sbaraglio politico che sta trascinando Manfredonia nel baratro”.
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.
1 commenti su "Fondi PNRR per Borgo Mezzanone, Galli: “Un fallimento politico in presa diretta”"
Sputtanamento mondiale!!😢