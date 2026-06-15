Il vescovo, lo scrittore e la tentazione della scomunica culturale

Le parole contano. E contano ancora di più quando a pronunciarle è un vescovo. Per questo la presa di posizione dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Franco Moscone, contro la presenza dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al festival “Il Libro Possibile” di Vieste merita una riflessione che va oltre la cronaca locale.

Moscone sostiene di non voler censurare nessuno. Nessun rogo di libri, nessun divieto, nessuna messa all’indice. Formalmente è vero. Ma quando si firma un appello per chiedere agli organizzatori di riconsiderare l’invito a uno scrittore a causa delle sue presunte insufficienze politiche o morali, il terreno sul quale ci si muove è pericolosamente vicino a quello dell’esclusione ideologica.

Il punto non è Gaza. Il punto non è neppure il giudizio sulle politiche del governo israeliano, che possono e devono essere sottoposte alle critiche più severe. Il punto è un altro: da quando la partecipazione a un festival letterario deve dipendere dal grado di militanza politica richiesto da una parte dell’opinione pubblica?

La tesi del vescovo è che Nevo, in quanto intellettuale, avrebbe dovuto parlare di più, denunciare di più, schierarsi di più. È una richiesta che può apparire persino nobile nelle intenzioni. Ma chi stabilisce quale sia la quantità sufficiente di dissenso? Chi decide quando uno scrittore ha parlato abbastanza per meritare di essere ascoltato? E soprattutto, perché il valore di un autore dovrebbe essere misurato sulla base della sua conformità a un’agenda politica anziché sulla qualità della sua opera e del suo pensiero?

Dietro questa vicenda si intravede una tendenza sempre più diffusa: l’idea che la cultura debba essere sottoposta a una verifica preventiva di purezza morale. Non conta più ciò che uno scrive, studia o racconta. Conta soprattutto ciò che dichiara pubblicamente sui temi del momento. È una logica che nasce spesso da motivazioni comprensibili, ma che finisce per produrre un effetto opposto a quello dichiarato: restringe gli spazi del confronto anziché ampliarli.

Ancora più sorprendente è che questa impostazione venga sostenuta da un rappresentante della Chiesa. La tradizione cristiana, almeno nelle sue espressioni migliori, ha sempre indicato nel dialogo con l’altro la strada maestra. Non nella selezione preventiva degli interlocutori. Non nella distinzione tra chi è degno di parola e chi non lo è.

Moscone afferma che ascolterebbe volentieri Nevo e che sarebbe disposto a confrontarsi con lui. Bene. Ma allora perché contestarne la presenza? Se davvero si ritiene che lo scrittore non abbia preso una posizione sufficientemente chiara, quale occasione migliore di un incontro pubblico per porgli domande, sollecitare risposte, alimentare una discussione autentica?

La contraddizione è tutta qui. Si invoca il dialogo mentre si sostiene un’iniziativa che mira a scoraggiare l’incontro. Si rivendica l’ascolto mentre si mette in discussione l’opportunità stessa della presenza dell’interlocutore.

Colpisce inoltre un altro aspetto. Nessuno sembra chiedersi se sia giusto attribuire a uno scrittore una sorta di responsabilità politica derivata dalla sua nazionalità. Nevo viene contestato non per ciò che ha fatto, ma per ciò che il suo governo fa. E per ciò che, secondo alcuni, non avrebbe detto abbastanza chiaramente contro quel governo. È un criterio che rischia di trasformare l’identità nazionale in una colpa da cui affrancarsi pubblicamente per ottenere il diritto di partecipare alla vita culturale.

È una strada che dovrebbe preoccupare tutti. Oggi riguarda uno scrittore israeliano. Domani potrebbe riguardare chiunque appartenga a un Paese coinvolto in guerre, repressioni o violazioni dei diritti umani. La cultura diventerebbe così non il luogo della libertà e della complessità, ma quello delle certificazioni morali.

La tragedia di Gaza esige certamente parole chiare, coscienze vigili e responsabilità politiche. Ma proprio perché la situazione è drammatica occorre evitare che il dolore si trasformi in un criterio selettivo per stabilire chi possa parlare e chi no.

Un vescovo ha il diritto, e forse il dovere, di richiamare le coscienze. Ma dovrebbe farlo allargando gli spazi del confronto, non contribuendo a restringerli. Perché quando la cultura viene giudicata in base alla sua ortodossia politica, il rischio non è soltanto quello di perdere qualche ospite a un festival. Il rischio è di perdere l’abitudine stessa al pluralismo.

E una società che rinuncia al pluralismo, anche in nome delle migliori intenzioni, finisce quasi sempre per impoverire la propria libertà.

A cura di Maurizio Varriano.