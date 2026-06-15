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CENA PORTO TURISTICO J-Ax e Irama conquistano Manfredonia: cena sul porto turistico dopo il successo di Road to Battiti

I due artisti sono stati avvistati sul porto turistico cittadino, dove hanno cenato presso "Ai Due Dottori"

J-Ax e Irama conquistano Manfredonia: cena sul porto turistico dopo il successo di Road to Battiti

J-Ax e Irama conquistano Manfredonia: cena sul porto turistico dopo il successo di Road to Battiti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Dopo aver infiammato il pubblico di Piazzale Silvio Ferri in occasione della tappa inaugurale di “Road to Battiti 2026”, i cantanti J-Ax e Irama hanno scelto di concedersi un momento di relax nella città sipontina.

Al termine dell’evento musicale organizzato da Radio Norba, che sabato 13 giugno ha aperto ufficialmente il tour estivo “Road to Battiti” a Manfredonia, i due artisti sono stati avvistati sul porto turistico cittadino, dove hanno cenato presso “Ai Due Dottori”, noto locale affacciato sul mare.

La presenza di J-Ax e Irama non è passata inosservata. Numerosi fan e curiosi hanno riconosciuto i due protagonisti della serata, approfittando dell’occasione per scattare fotografie e chiedere autografi, in un clima di grande entusiasmo e cordialità.

La tappa manfredoniana di Road to Battiti ha richiamato migliaia di persone nel cuore del waterfront cittadino, confermando ancora una volta la capacità della manifestazione di coniugare spettacolo, musica e promozione del territorio. Sul palco si sono alternati i successi dei due artisti, protagonisti di una serata che sarà trasmessa nelle prossime puntate televisive di TIM Battiti Live.

1 commenti su "J-Ax e Irama conquistano Manfredonia: cena sul porto turistico dopo il successo di Road to Battiti"

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