Manfredonia, Acquedotto Pugliese avvia le occupazioni d’urgenza per il potenziamento della rete fognaria

MANFREDONIA – Prosegue l’iter per la realizzazione degli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture idriche e fognarie al servizio del territorio. Acquedotto Pugliese ha avviato le procedure per l’occupazione anticipata delle aree necessarie all’esecuzione delle opere previste nell’ambito del progetto di adeguamento funzionale delle reti idriche e fognanti a servizio degli insediamenti turistici delle località Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo.

Il provvedimento, adottato dall’Ufficio Espropriazioni di AQP, riguarda la determinazione dell’indennità provvisoria e l’occupazione anticipata preordinata all’esproprio di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Manfredonia.

L’intervento si inserisce all’interno di un più ampio programma di ammodernamento delle reti e dei servizi essenziali destinati alle aree costiere e turistiche del comune sipontino, interessate soprattutto nei mesi estivi da una significativa crescita della popolazione presente e da un conseguente incremento della domanda di servizi idrici e di depurazione.

Nel provvedimento viene ricordato che l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità attraverso specifici atti amministrativi adottati negli anni precedenti. Tale dichiarazione consente l’attivazione delle procedure espropriative e delle occupazioni anticipate previste dalla normativa nazionale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Secondo quanto evidenziato da Acquedotto Pugliese, i lavori rivestono carattere di urgenza e non consentono di rinviare l’immissione in possesso delle aree interessate. Per questo motivo è stata attivata la procedura prevista dal Testo unico sulle espropriazioni, che permette l’occupazione anticipata dei terreni prima della conclusione definitiva dell’iter espropriativo.

L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare la funzionalità delle reti esistenti e garantire una maggiore efficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue nelle zone costiere, da anni interessate da processi di sviluppo urbanistico e turistico. Le opere dovrebbero inoltre contribuire a ridurre le criticità legate alla pressione esercitata sulle infrastrutture durante i periodi di maggiore afflusso.

Il progetto rappresenta uno degli investimenti più rilevanti programmati da Acquedotto Pugliese nel territorio di Manfredonia e punta a rafforzare la qualità dei servizi pubblici essenziali in un’area strategica per l’economia locale. Le località coinvolte, infatti, ospitano numerose strutture ricettive e insediamenti turistici che durante la stagione estiva registrano un notevole incremento delle presenze.

L’avvio delle procedure espropriative costituisce uno degli ultimi passaggi amministrativi prima dell’esecuzione materiale delle opere. I proprietari interessati potranno prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

A cura di Michele Solatia.