Manfredonia, debiti fuori bilancio. Città Protagonista: "A pagare è sempre la città"

Il tema dei debiti fuori bilancio torna al centro del dibattito politico cittadino dopo la seduta del Consiglio comunale del 12 giugno, durante la quale è stato riconosciuto un nuovo debito legato a una transazione con un ex consigliere comunale. Si tratta di 4mila euro da corrispondere nel 2026, a fronte di un accantonamento complessivo pari a 5.817,35 euro, episodio che, secondo l’associazione Città Protagonista, rappresenterebbe soltanto l’ultimo caso di una lunga serie di errori amministrativi.

Nel documento diffuso dall’associazione si parla di una catena di criticità gestionali che affonderebbe le radici nel passato, fatta di decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi, spese legali, interessi e costi lievitati ben oltre gli importi originari dovuti.

“Quando la macchina amministrativa sbaglia, nessuno risponde. A farlo è soltanto la collettività”, sostiene Città Protagonista, denunciando una situazione che continuerebbe a produrre effetti economici rilevanti sulle casse comunali.

L’associazione punta il dito contro mancati pagamenti, ritardi, assenza di opposizioni nei tempi previsti, transazioni ignorate e pignoramenti definiti evitabili, sottolineando come, a fronte di errori amministrativi, nessun dirigente abbia subito conseguenze, mentre i costi per il Comune sarebbero progressivamente aumentati. Secondo quanto evidenziato, da poche migliaia di euro si sarebbe arrivati a oltre 50mila euro già liquidati, ai quali si aggiungono ulteriori somme riconosciute dal Consiglio comunale.

“La politica non può limitarsi a ratificare, deve vigilare. E pretendere che chi sbaglia se ne assuma la responsabilità”, si legge nella nota, che richiama il ruolo di controllo delle istituzioni e la necessità di impedire che gli errori amministrativi continuino a ricadere sui cittadini.

Nel comunicato viene inoltre contestata una gestione percepita come poco equa della macchina comunale, con riferimento alla presunta distinzione tra dipendenti “di primo livello” e “di secondo livello”, già denunciata in aula.

Città Protagonista chiede infine all’amministrazione comunale di avviare una verifica interna per accertare le cause dei debiti fuori bilancio, individuare eventuali responsabilità e adottare misure preventive. Un appello rivolto direttamente al sindaco La Marca: “Non è più tollerabile che errori così gravi vengano assorbiti nel silenzio mentre la città continua a pagare. La trasparenza non è uno slogan: è un dovere verso i cittadini”.