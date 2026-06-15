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RUBEN AMORIM Milan, scelto Ruben Amorim per la panchina: accordo biennale. Per la dirigenza spuntano Krosche e Hardung

L'intesa prevederebbe un accordo biennale con opzione per una terza stagione

Milan, scelto Ruben Amorim per la panchina: accordo biennale. Per la dirigenza spuntano Krosche e Hardung

Milan, scelto Ruben Amorim per la panchina: accordo biennale. Per la dirigenza spuntano Krosche e Hardung - fonte image ilfattoquotidiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Il profilo // Sport //

MILANO – Il Milan sarebbe pronto a ripartire da Ruben Amorim. Dopo settimane di riflessioni e una profonda rivoluzione societaria culminata con il licenziamento della precedente dirigenza e dell’allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero avrebbe individuato nel tecnico portoghese il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione.

A riportare l’indiscrezione è il quotidiano portoghese A Bola, rilanciato in Italia da Leggo.it, secondo cui tra il Milan e Amorim sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per la firma del contratto.

L’intesa prevederebbe un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Per l’ex allenatore dello Sporting Lisbona e del Manchester United sarebbe pronto un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti all’anno, a cui si aggiungerebbero bonus legati al raggiungimento di obiettivi sportivi, tra cui la qualificazione alla Champions League e l’eventuale conquista di trofei.

Secondo le indiscrezioni provenienti dal Portogallo, Amorim potrebbe arrivare a Milano già nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli e apporre la firma sul contratto che lo legherebbe ufficialmente ai colori rossoneri.

Rivoluzione anche in dirigenza

Parallelamente alla scelta dell’allenatore, il Milan starebbe lavorando anche alla ricostruzione dell’area dirigenziale dopo i recenti cambiamenti societari. Tra i nomi accostati al club nelle ultime ore figurano quelli di Markus Krosche, attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte, e Timmo Hardung, considerato uno dei profili emergenti del calcio tedesco.

L’obiettivo della proprietà sarebbe quello di avviare un nuovo ciclo tecnico e manageriale, affidandosi a figure giovani ma già affermate a livello internazionale.

Attesa per l’ufficialità

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte del Milan, ma le indiscrezioni provenienti dal Portogallo e rilanciate dalla stampa italiana indicano Amorim come il principale candidato per la panchina rossonera. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per chiudere l’operazione e inaugurare una nuova era a Milanello.

Fonte: Leggo.it su indiscrezioni riportate dal quotidiano portoghese A Bola.

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