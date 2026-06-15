MANFREDONIA – Durante la campagna elettorale il tema dei parcheggi era diventato uno degli argomenti più discussi. In molti ricorderanno il video realizzato davanti a un parchimetro, con il quale si denunciavano tariffe considerate eccessive, addirittura paragonate a quelle di Montecarlo, promettendo una revisione dei costi e abbonamenti più sostenibili per cittadini e residenti.

A distanza di oltre un anno, però, le aspettative sembrano essersi scontrate con una realtà ben diversa. Le tariffe restano al centro delle polemiche e, soprattutto, emergono criticità legate alla gestione del servizio che rischiano di compromettere l’efficacia dell’intero sistema della sosta a pagamento.

Solo tre ausiliari per tutta la città

Il dato che fa discutere riguarda il personale incaricato dei controlli. Attualmente gli ausiliari del traffico in servizio sarebbero soltanto tre.

Un numero già ridotto di per sé, ma che diventa ancora più insufficiente considerando che gli stessi lavoratori devono garantire anche l’apertura e la gestione dell’ufficio dedicato al pubblico. Di conseguenza, nelle attività di controllo sul territorio, spesso restano operative soltanto due unità e, in alcune fasce orarie, addirittura una sola.

Una situazione che appare difficilmente compatibile con l’estensione delle aree a pagamento presenti in città.

Orario estivo fino a mezzanotte

Dal periodo estivo l’orario della sosta a pagamento viene esteso fino alle ore 24. Una scelta che, secondo diversi cittadini, pone interrogativi sulla reale capacità di garantire controlli efficaci.

La domanda che molti si pongono è semplice: come può essere monitorata un’intera città fino a mezzanotte con un organico così ridotto?

Il rischio è duplice: da una parte un aggravio delle condizioni di lavoro per gli operatori, dall’altra una diminuzione dell’efficacia del servizio.

Meno controlli, meno entrate

La carenza di personale potrebbe avere anche conseguenze economiche.

Minori controlli significano infatti una minore capacità di contrastare le soste irregolari e, potenzialmente, una riduzione degli introiti derivanti dal sistema dei parcheggi a pagamento. Risorse che finiscono direttamente nelle casse comunali e che potrebbero essere reinvestite in servizi pubblici.

Allo stesso tempo, intere zone della città rischiano di rimanere prive di vigilanza, soprattutto nei mesi estivi, quando il flusso di residenti e visitatori aumenta sensibilmente.

Le richieste di chiarimento

Sul tema si chiedono spiegazioni all’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca e all’assessore competente.

Le questioni sul tavolo riguardano sia l’eventuale revisione delle tariffe per residenti e utenti abituali, sia il rafforzamento dell’organico destinato alla gestione della sosta.

Ad oggi, sostengono i critici, non sarebbero ancora arrivate risposte concrete a problematiche che coinvolgono direttamente cittadini, lavoratori e l’organizzazione della mobilità urbana.

Dal dibattito elettorale alla prova dei fatti

La vicenda riporta al centro il confronto tra gli impegni assunti durante la campagna elettorale e la gestione amministrativa quotidiana.

Per l’opposizione e per una parte della cittadinanza, la questione non riguarda soltanto il costo dei parcheggi, ma la capacità di programmare i servizi in vista della stagione estiva, garantendo personale adeguato, controlli efficaci e condizioni di lavoro sostenibili.

A cura di Michele Arminio, 15 giugno 2026. Manfredonia