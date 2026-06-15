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MANFREDONIA PARCHEGGI Parcheggi a pagamento a Manfredonia, Fatone: “Gli abbonamenti agevolati sono andati in ferie?”

Sono entrati in vigore i nuovi orari estivi dei parcheggi a pagamento, con un ampliamento delle fasce orarie e un conseguente aumento delle ore di sosta tariffata

Parcheggi a pagamento a Manfredonia, Fatone: "Gli abbonamenti agevolati sono andati in ferie?"

Manfredonia, parcheggi a pagamento - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

A Manfredonia, dal 15 giugno, sono entrati in vigore i nuovi orari estivi dei parcheggi a pagamento, con un ampliamento delle fasce orarie e un conseguente aumento delle ore di sosta tariffata. Una misura che incide direttamente su residenti, lavoratori, commercianti e utenti del centro cittadino, chiamati ad adattarsi al nuovo sistema di regolamentazione estiva.

A sollevare però delle criticità è quanto evidenziato nelle dichiarazioni di Raffaele Fatone, che segnala come, a fronte dell’entrata in vigore delle nuove tariffe e degli orari estesi, non sia ancora stata attivata la misura degli abbonamenti agevolati per residenti e commercianti, pur annunciata e approvata nei mesi scorsi come strumento di mitigazione dei disagi.

Secondo quanto riportato da Fatone, gli abbonamenti avrebbero dovuto rappresentare una risposta concreta alle difficoltà legate al nuovo regime della sosta, ma a oggi non risultano ancora disponibili né operative, lasciando in sospeso cittadini e attività commerciali.

Con tono anche ironico, nelle dichiarazioni si fa riferimento alla domanda provocatoria: “Gli abbonamenti agevolati sono andati in ferie?”, a sottolineare il ritardo nell’attuazione della misura.

Al di là dell’ironia, Fatone evidenzia come il nodo centrale resti quello della mancanza di comunicazioni chiare su tempistiche e modalità di attivazione degli abbonamenti, chiedendo trasparenza sulle ragioni del ritardo e sui tempi previsti per la loro effettiva operatività.

Nelle sue conclusioni, viene ribadito che il sostegno all’economia locale passa anche attraverso strumenti concreti e tempestivi, capaci di ridurre l’impatto delle politiche sulla sosta e garantire un equilibrio tra esigenze tariffarie e vivibilità urbana.

2 commenti su "Parcheggi a pagamento a Manfredonia, Fatone: “Gli abbonamenti agevolati sono andati in ferie?”"

  1. Perché hai problemi a pagare l’abbonamento? A te cambia poco, siamo noi quelli che subiamo la vostra inconsistenza. 15 anni di Movimento 5 Stelle a Manfredonia non si ricorda nessuno delle vostre iniziative. Non avete nemmeno più una sede, figurati.

  2. l’ing. Fatone sarà il prossimo sindaco (con appoggio di Riccardi e DX ed esuli centristi dell’attuale Consiglio)

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