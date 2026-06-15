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Home // Foggia // Raccolta dei rifiuti abbandonati in Via Einaudi. Prosegue l’impegno dei volontari de La Via della Felicità

FOGGIA VIA EINAUDI Raccolta dei rifiuti abbandonati in Via Einaudi. Prosegue l’impegno dei volontari de La Via della Felicità

I volontari ricordano che il decoro urbano è una responsabilità condivisa e invitano tutti i cittadini a collaborare, evitando l'abbandono dei rifiuti e contribuendo a mantenere pulite le aree comuni.

Raccolta dei rifiuti abbandonati in Via Einaudi 1

Raccolta dei rifiuti abbandonati in Via Einaudi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia – Prosegue l’impegno dei volontari de La Via della Felicità per la tutela dell’ambiente e il miglioramento del decoro urbano. Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di volontari è intervenuto in Via Einaudi per un’attività di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la strada.

Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti numerosi sacchi di rifiuti costituiti principalmente da cartacce, plastica, pacchetti di sigarette, lattine e altri materiali dispersi nell’area a causa del fenomeno del littering. Tutti i rifiuti recuperati sono stati raccolti e imbustati per consentirne il corretto smaltimento.

«Abbiamo ripulito una parte di Via Einaudi. Bustoni di cartacce, plastica, pacchetti di sigarette, lattine: insomma, rifiuti abbandonati che abbiamo raccolto e imbustato per restituire alla strada un aspetto più pulito», hanno commentato i volontari al termine dell’attività. “Un ringraziamento speciale a Loredana, Marilena, la piccola Ludovica e Massimiliano che grazie al loro impegno ora le aiuole di questa strada sono senza rifiuti.”

I volontari ricordano che il decoro urbano è una responsabilità condivisa e invitano tutti i cittadini a collaborare, evitando l’abbandono dei rifiuti e contribuendo a mantenere pulite le aree comuni.

“La Via della Felicità” è una guida al buon senso composta da 21 principi per vivere meglio insieme, scritta da L. Ron Hubbard. Tradotta in numerose lingue e distribuita in tutto il mondo, promuove valori universali come il rispetto, la responsabilità personale, l’onestà e la cura degli altri e dell’ambiente, con l’obiettivo di incoraggiare una convivenza più civile e armoniosa.

Uno dei suoi precetti afferma: “Salvaguarda e migliora il tuo ambiente.” Un invito semplice ma attuale, che incoraggia ogni persona a contribuire concretamente alla cura dei luoghi in cui vive.

Attraverso iniziative come questa, i volontari intendono continuare a promuovere partecipazione civica e senso di responsabilità, nella convinzione che il cambiamento positivo inizi dalle azioni quotidiane.

Per informazioni sulle attività dell’associazione e per partecipare alle prossime iniziative è possibile contattare il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.

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