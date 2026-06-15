Da mercoledì 17 giugno Taranto sarà al centro della musica mondiale con Medimex, International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, in programma sino al 21 giugno con grandi concerti internazionali, attività professionali e di networking per gli operatori musicali e gli artisti pugliesi, showcase, dj set, incontri, mostre, racconti dedicati ai grandi della musica mondiale, presentazioni e attività per avvicinarsi al mondo della musica. 65 appuntamenti tra eventi, esperienze, approfondimenti rivolti a operatori del settore, giovani, artisti e appassionati di musica.

“Entra nel vivo la settimana del Medimex qui Taranto, con ospiti internazionali che proietteranno questa città e la Puglia ancora una volta sul panorama musicale nazionale e internazionale – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – Medimex è un evento importante, che anno dopo anno ha conquistato un posto di rilievo tra i festival musicali italiani per la sua capacità di coniugare i grandi concerti di star mondiali ad un fitto programma di attività per i giovani, i musicisti, gli operatori del settore e il grande pubblico di appassionati.

Oggi presentiamo un programma che va oltre i concerti ma che ha l’ambizione di mettere in mostra la pluralità della nostra offerta culturale con un concetto di fondo: coinvolgere i pugliesi in una esperienza creativa.

Per noi questo è un valore su cui vogliamo continuare ad investire. Il prossimo obiettivo, soprattutto per gli eventi che sono a totale regia pubblica, come questo, deve essere lavorare sul pubblico: stimolare la domanda, ampliare i target di riferimento e continuare a dialogare con il sistema culturale locale, che con il sostegno della Regione, può contribuire alla crescita della nostra comunità. Già oggi il Medimex incrocia differenti percorsi e si apre alle contaminazioni con altri settori culturali come l’arte, con la mostra realizzata al MArTA, con le arti visive, con i libri e gli incontri al Teatro Fusco, dedicati ad alcune delle figure centrali della musica italiana ed internazionale, offrendo spazi e momenti per conoscere, dialogare, proporre anche nuove prospettive. Insomma ci piace immaginare il Medimex non solo come un festival musicale ma come uno spazio di creatività, sempre aperto e soprattutto sempre pronto a offrire ai pugliesi occasioni per conoscere e per farsi conoscere. Perché questo secondo me deve fare chi ha la responsabilità di governare la cosa pubblica: creare opportunità. Dalla possibilità di assistere ad una grande concerto internazionale, alla possibilità di scoprire autori, di proporre la propria arte e la propria esperienza, o anche solo di vivere qualche giorno questa straordinaria città che è capace di offrire tanta bellezza”.

“Il Medimex non è mai stato solo un palcoscenico, ma uno spazio di riflessione e racconto del nostro tempo – dichiara Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex – C’è un filo invisibile che connette la furia di tre accordi rock’n’roll, l’architettura rigorosa della musica elettronica, la narrazione poetica del pop e un muro di chitarre che si dilata nello spazio. Il Medimex parte esattamente da qui: dall’incontro tra la rivoluzione dei Ramones, la lucida ironia dei Pet Shop Boys, la sensibilità urbana degli Suede e il viaggio ipnotico degli Slowdive. Vogliamo dimostrare che la grande musica, quando è autentica, riesce a mappare ogni angolo dell’esperienza umana, tenendone insieme tutte le dimensioni: la mente brillante dei Pet Shop Boys, il cuore romantico degli Suede, l’anima sognante degli Slowdive e l’istinto viscerale dei Ramones. Quattro forze diverse, unite da un’unica straordinaria urgenza: raccontare chi siamo. Il Medimex è un mosaico di energie: ogni tassello dal team al pubblico, è fondamentale per mostrare l’immagine finale. Il mio ringraziamento più grande va all’organizzazione e a chi in queste ore contribuisce alla riuscita della manifestazione. Senza di voi non sarebbe possibile”

“Sessantacinque appuntamenti in cinque giorni: Medimex è un sistema musicale, e i grandi concerti — Pet Shop Boys, Suede, Slowdive — ne sono la parte più visibile, quella che richiama presenze da tutta Italia e dall’estero – dichiara Graziamaria Starace, assessora al Turismo Regione Puglia – Sotto i palchi c’è il lavoro che pesa di più: la conference per gli operatori, gli showcase della scena pugliese, la prima edizione del Medimex Hip Hop Lab dedicata agli under 30. Promuovere la Puglia significa costruire competenze, mettere in rete artisti e imprese, offrire ai nostri talenti un luogo dove crescere. In questi giorni Taranto torna al centro della musica internazionale e riscrive la propria immagine attraverso la cultura. La Regione Puglia investe qui perché la musica è industria, vocazione, scelta di sviluppo. Continuiamo a far crescere il sistema musicale regionale insieme agli operatori e accanto ai più giovani.”

“Medimex è diventato negli anni un appuntamento capace di proiettare Taranto – afferma Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia – nei circuiti della grande musica internazionale, continuando a richiamare la partecipazione del pubblico e l’attenzione degli addetti ai lavori. Il festival, oltre ai concerti principali di richiamo, attiva un ecosistema di artiste e artisti, professioniste e professionisti della musica, operatori e operatrici culturali che vorremmo avessero sempre più spazio in futuro per creare una connessione forte fra la manifestazione e il territorio che la ospita. Medimex può indicare una prospettiva di crescita alternativa per Taranto che va perseguita con maggiore efficacia, fondata sulla diversificazione economica, sulla creatività e sulla valorizzazione delle competenze che caratterizzano il settore culturale”.

“Medimex non vuole essere solo un festival, è la punta dell’iceberg di un sistema musicale che Puglia Culture ha costruito in questi anni attraverso il progetto Puglia Sounds e vuole far evolvere con una rinnovata visione strategica – dichiara Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture – Edizione dopo edizione, la manifestazione è cresciuta in qualità e capacità di coinvolgimento, confermandosi punto di riferimento per chi vive e ama la musica, ma soprattutto strumento concreto di sviluppo per un’intera filiera culturale regionale. L’edizione che sta per iniziare esprime con chiarezza questa vocazione sistemica: la presenza di grandi protagonisti della scena internazionale dialoga con la valorizzazione dei talenti pugliesi, mentre le iniziative rivolte ai professionisti del settore, ai musicisti e alle nuove generazioni alimentano quella circolazione di competenze e idee senza cui nessun ecosistema culturale può prosperare. Formazione, confronto, produzione e fruizione convivono in un unico spazio, generando valore che va ben oltre la durata dell’evento. È questa l’ambizione di Puglia Culture: non organizziamo singoli appuntamenti, ma costruiamo connessioni durature tra artisti, istituzioni, operatori e pubblico, integrando la dimensione locale con i principali circuiti musicali nazionali e internazionali. Taranto, per una settimana, diventa il centro visibile di una rete che lavora tutto l’anno, radicata nel territorio e aperta al mondo. Medimex è dunque molto più di una vetrina: è l’espressione più compiuta di una politica culturale che considera la musica un asse portante dello sviluppo della Puglia, capace di generare identità, attrattività e opportunità economiche. Un risultato possibile grazie alla collaborazione strutturata tra Regione Puglia, Puglia Culture e le istituzioni del territorio, nella convinzione che solo un sistema coeso possa produrre impatto duraturo”.

«Grazie al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che non fa mancare segnali di vicinanza al nostro territorio, e all’assessora al Turismo e alla Promozione, Graziamaria Starace, anche lei sempre vicina alle nostre dinamiche -– il commento di Pietro Bitetti, sindaco di Taranto – Medimex è diventato un patrimonio di Taranto in grado di generare accoglienza, creatività, cultura ed entusiasmo. L’evento ha superato i confini nazionali anche sul piano delle presenze di pubblico, consolidandosi come manifestazione internazionale capace di potenziare un’offerta che si lega inevitabilmente all’economia del luogo. Un’economia che il territorio può garantire grazie ad un patrimonio di bellezze infinite, in questo periodo dell’anno racchiuse nell’invidiabile cornice del Medimex».

“Il Medimex si conferma anche nel 2026 un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della musica. In un settore in continua evoluzione, iniziative come questa sono fondamentali per creare nuove connessioni, sostenere lo sviluppo di un ecosistema creativo sempre più dinamico e la formazione di autori e artisti, grazie a un articolato programma di incontri con i professionisti del settore, capace di offrire strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e costruire percorsi professionali più consapevoli. Inoltre, il lavoro che il Medimex porta avanti sul territorio pugliese – dichiara Claudio Carboni, Consigliere di Gestione SIAE – rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa generare valore, favorendo la crescita dell’industria culturale locale, stimolando opportunità professionali e contribuendo alla promozione della regione a livello nazionale e internazionale”.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

I grandi concerti sul main stage (rotonda del lungomare): sabato 20 giugno Pet Shop Boys con DREAMWORLD The Greatest Hits Live e Agents of Time; domenica 21 giugno triplo appuntamento con NYC Redux Band playing the music of Ramones (anteprima mondiale, produzione originale Medimex), Slowdive e Suede. Prevendite su Vivaticket e Ticketone. Il premio Ernesto Assante 2026 è assegnato ai Pet Shop Boys, con contestuale piantumazione di 8 alberi autoctoni.

Le Strade del Mediterraneo, progetto curato da Antonio Diodato, propone tre appuntamenti a ingresso libero (18-20 giugno, Corte del Castello Aragonese) con Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi. Venerdì 19 giugno a Spazioporto il dj set di Dj Reborn. Gli showcase della scena pugliese e nazionale animano Spazioporto il 17 giugno (jazz e world) e il 18 giugno (indie, pop, rock, urban).

Per i 50 anni del punk, doppio omaggio ai Ramones tra musica e arti visive: la mostra Roberta Bayley: The Ramones, CBGB’s and New York City al MArTA (17 giugno – 5 luglio) e l’opera di projection mapping Hey! Ho! Let’s go! sulla facciata del Castello Aragonese (19-21 giugno).

Debutta il Medimex Hip Hop Lab (18-20 giugno), progetto per under 30 con masterclass e talk tenuti da Shablo, Murubutu, Davide Shorty e Gep Caserta. Il programma professionale (18-20 giugno, Università di Taranto) affronta temi chiave del settore: politiche per il jazz, fondi europei, Codice dello Spettacolo, scena live, panorama musicale USA-Europa e universo pop. Torna Medimex Music Factory (19-21 giugno) in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana.

I Racconti al Teatro Fusco (17-21 giugno) celebrano Franco Battiato, Miles Davis, Jeff Buckley, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Medimex Book Stories al Caffè Letterario Cibo per la Mente (17-20 giugno) ospita presentazioni di libri musicali a cura di Corrado Minervini. Infine, l’incontro Nuove alleanze per la cultura in Puglia (18 giugno) promuove sinergie tra spazi giovanili e operatori culturali, con un radio corner a cura di Radio Luoghi Comuni.

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio Rai media partner Radio Rai.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: https://www.medimex.it/medimex-2026/gli-appuntamenti-della-xvi-edizione/