Trani sarà l’unica città a ospitare l’intera programmazione del TIM Battiti Live 2026 . Dal 24 giugno e fino al 28 la perla dell’Adriatico accenderà l’estate italiana con uno degli eventi musicali più attesi, consolidando il legame ventennale tra la kermesse canora e il territorio pugliese. La conduzione della tappa estiva è affidata a Ilary Blasi e Fabio Rovazzi , pronti a valorizzare lo splendido scenario locale.

Le aree dell’evento a Trani saranno così distribuite: in piazza Quercia – Main Stage: il cuore del festival con il grande palco affacciato sul porto; via San Giorgio – Backstage: area riservata ad artisti, staff tecnico e produzione; piazza Plebiscito – Area tecnica e logistica: spazio per i mezzi di servizio; Lungomare Cristoforo Colombo – Fan Zone, Villaggio Sponsor e Stage Left: zona per pubblico e attività; Lungomare Statuti Marittimi – Casa Battiti Hospitality: area esclusiva per partner e ospiti.

L’edizione di quest’anno unisce spettacolo, turismo e territorio. Sul palco saliranno i grandi nomi della musica italiana. Gli artisti già confermati per il cast di Trani sono: Sayf (con la sigla “Tu mi piaci tanto”); Alfa (“A me mi piace”, “Il filo rosso”, “Bellissimissima”); Annalisa (“Esibizionista”, “Canzone estiva”); Emma (“Vacci piano” con Rkomi, “L’amore non mi basta”, “Brutta storia”); Fedez (“Male necessario” con Marco Masini, “Battito”); Elettra Lamborghini (“Voilà”, “Pistolero”, “Aserejé”). Fabio Rovazzi oltre a condurre si esibisce con “Faccio quello che voglio”, “Volare”, “Andiamo a comandare”. Arriveranno anche Emis Killa (“La testa gira” con Fred De Palma, Ambra, “Rollercoaster”), Geolier, Noemi, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, J-Ax, The Kolors, Marco Masini, Malika Ayane, Rocco Hunt, Serena Brancale. L’ingresso è libero.