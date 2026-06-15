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DEL ZOMPO ASSESSORE Vieste, Alessandro Del Zompo nominato assessore: avrà le deleghe a Cultura, Agricoltura e Politiche forestali

Al neo assessore sono state attribuite le deleghe alla Cultura, all'Agricoltura e alle Politiche forestali, settori ritenuti strategici per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio viestano.

PH COMUNE DI VIESTE

PH COMUNE DI VIESTE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

VIESTE – Alessandro Del Zompo entra ufficialmente a far parte della Giunta comunale di Vieste. La nomina è stata formalizzata nella mattinata di oggi, 15 giugno 2026, dal sindaco Giuseppe Nobiletti attraverso un decreto sindacale.

Al neo assessore sono state attribuite le deleghe alla Cultura, all’Agricoltura e alle Politiche forestali, settori ritenuti strategici per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio viestano.

Nel comunicare la nomina, il sindaco Nobiletti ha espresso fiducia nelle capacità del nuovo componente dell’esecutivo cittadino: «Sono certo che Alessandro Del Zompo saprà mettere competenza e passione al servizio dei settori a lui affidati. A lui rivolgo il mio augurio di buon lavoro».

L’ingresso di Del Zompo nella squadra di governo comunale rappresenta un nuovo tassello nell’azione amministrativa dell’ente, chiamato a gestire ambiti particolarmente rilevanti per la crescita culturale, ambientale e produttiva della città.

Al nuovo assessore sono giunti anche gli auguri e le congratulazioni dell’Amministrazione comunale, con l’auspicio di un proficuo lavoro al servizio della comunità di Vieste e dei suoi cittadini.

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