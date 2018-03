Di:

Serracapriola, scoperti 8 lavoratori in nero. Sanzioni per 12mila euro ultima modifica: da

Serracapriola – I finanzieri della Brigata della Guardia di Finanza di Torre Fantine hanno eseguito controlli in materia di sommerso da lavoro presso una società agricola locale individuando 8 lavoratori in nero. All’azienda sono stati comminate le relative sanzioni amministrative per oltre 12mila euro, oltre alla segnalazione alla direzione provinciale del lavoro per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività.Redazione Stato