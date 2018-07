Conte: ‘Italia ascoltata, a Francia e Malta 50 migranti’

Di:

“Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti trasbordati sulle due navi militari. A breve arriveranno anche le adesioni di altri Paesi europei. È il primo importante risultato ottenuto oggi, dopo una giornata di scambi telefonici che ho avuto con tutti i 27 leader europei”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Finalmente l’Italia è ascoltata”, aggiunge.

La posizione del governo, dopo un telefonata tra il premier Conte e il ministro dell’Interno Salvini, è infatti quella di ridistribuire subito in Paesi europei i 450 migranti soccorsi da due navi militari italiane e in navigazione verso la Sicilia o non sarà consentito loro di sbarcare in Italia. (ansa)