De Leonardis “Tromba d’aria a San Nicandro, servono risorse straordinarie dalla Regione”

Foggia, 15 luglio 2019. “Lo scorso sabato, una violenta tromba d’aria, una pioggia battente e raffiche di vento di notevole intensità e durata hanno prodotto danni devastanti sul Gargano, in particolare nel comune di San Nicandro Garganico, nella frazione balneare diTorre Mileto, nella Piana di Sagri, lungo la strada provinciale 42. Gran parte dei raccolti agricoli sono andati distrutti, e la locale amministrazione con le sue risorse limitate e i pochi mezzi a disposizione non può certo affrontare da sola un tale disastro.

Per questo, auspico un immediato intervento delle strutture regionali preposte all’emergenza per avere contezza della situazione, e avviare tutte le azioni necessarie per provvedere al ritorno alla normalità, alla messa in sicurezza delle comunità interessate e al ristoro degli agricoltori e imprenditori che hanno visto vanificato i loro sforzi e i loro investimenti. Sul piano politico, alla vigilia della discussione sul Bilancio, sollecito il reperimento di risorse straordinarie da destinare a quest’area da tempo esposta al rischio idrogeologico, ma sistematicamente penalizzata e ignorata nonostante il ripetersi di avversità e calamità che amplificano errori, ritardi, mancati interventi di prevenzione”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

Redazione StatoQuotidiano.it