Filippo Lattanzi e “I Suoni dai Mondi” incantano Santa Chiara

Foggia, 15 luglio 2019. Nelle calde serate domenicali di luglio e agosto, come da sedici anni a questa parte, la città di Foggia gusta la Musica con la M maiuscola grazie alla rassegna “Non soli ma ben accompagnati” nell’ambito del Festival d’Arte Apuliae rientrante nel progetto made in Capitanata DAMA (Daunia Arte Musica Anima) con capofila il comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano e associazioni culturali del territorio, con la direzione artistica di un veterano del settore il violinista Dino De Palma, il quale non ha bisogno di presentazioni.

Lo scorso 14 luglio presso la suggestiva sede del Chiostro di Santa Chiara è andato in scena uno spettacolo unico, sui generis, molto apprezzato dai 200 foggiani presenti – purtroppo per questioni di sicurezza molta gente non ha potuto assistere allo spettacolo, ragion per cui i successivi sei spettacoli avranno luogo in piazza Cesare Battisti, che può accogliere maggiori spettatori per volontà del sindaco Franco Landella – protagonista il percussionista di fama internazionale Filippo Lattanzi con Suoni dai mondi, spettacolo musicale variegato dal classico al pop, dalla musica da camera all’elettronica, dal new age al jazz al folk. Ad esibirsi oltre a Lattanzi altri percussionisti di fama mondiale: Mojca Sedeu, Sara Simonovska, il foggiano Andrea Saracino, Francesco D’Aniello e alcuni allievi del Liceo musicale Carolina Poerio di Foggia, ospite di onore il violoncellista Giovanni Astorino per un’insolita ma vincente accoppiata con il mondo delle percussioni. Astorino oltre ad essere un ottimo violoncellista è il bassista di Caparezza, ciò ad evincere la versatilità del musicista.

Un programma variegato, due ore di musica ma mai stancante, passando dalla musica popolare ai grandi classici del repertorio percussionistico, senza dimenticare il “Padre della musica moderna”: Johann Sebastian Bach. Oltre a Bach sono state eseguite magistralmente da ogni punto di vista sia tecnico sia espressivo musiche di Louis, Pailev, Gorinschki, Zigovich, Barrett, Andy Akiho colui che ha trasposto la sacralità di Bach all’elettronica, una genialata per i progressisti, una follia per i puristi fino ad arrivare alla musica popolare garganica con il manfredoniano Luigi Marinaro con il suo Specchio. Composto per i percussionisti figli d’arte Claudio e Francesca Santangelo, con Claudio presente in sala. Un tripudio di suoni, di diversi strumenti a percussione e delle percussioni delle mani del pubblico in sala. Il prossimo appuntamento è per domenica 21 luglio in piazza Cesare Battisti ore 21:00 con la grande musica per cinematografo: Da Fellini a Tarantino. Le colonne sonore italiane di successo nel mondo con la partecipazione straordinaria di Vince Tempera. L’ingresso è gratuito.

Alessio Walter De Palma