Iadarola “Io assessore? Non ci penso proprio, resto in consiglio comunale”

Foggia. L’attesa per la proclamazione degli eletti in consiglio comunale – che dovrebbe avvenire in settimana- non riguarda solo la chiarezza sui voti conseguiti dai singoli candidati, in particolare quanti hanno raggiunto numeri molto ravvicinati. Il ragionamento si concentra soprattutto su Forza Italia e la Lega, con percentuali simili e pochi voti di scarto alle elezioni del 26 maggio. La definitiva assegnazione delle preferenze serve per fissare il numero di assessori perché la Lega non ci sta ad avere 2 rappresentanti in giunta con 5 consiglieri anziché 3, come Fi, per cui è scattato il sesto in consiglio. Inoltre, rivendica la presidenza del consiglio quanto il partito di Landella, per nulla convinta che tale carica sia già bloccata per il forzista Iaccarrino. Neppure se Luigi Miranda rivestisse il ruolo di vicesindaco. Un accordo che, secondo il Carroccio, rispecchia trattative risalenti alle primarie i cui protagonisti furono, appunto, i tre che oggi si contendono le posizioni, a parte quella del sindaco.

Dopo il 26 maggio, il capogruppo nominato della Lega è Alfonso Fiore. Con coordinatore provinciale e commissario regionale rivendicano una nuova interlocuzione al tavolo preposto, del resto già avviata. Si rincorrono voci anche sugli esclusi eccellenti, esclusi dal voto popolare, in particolare nella Lega.

Altre indiscrezioni anche sui nomi degli assessori donna fra i banchi dell’esecutivo che, per legge, dovranno essere 4. Tra i possibili aspiranti è circolato anche quello di Liliana Iadarola, leghista, neoeletta consigliere comunale con 600 voti.

Consigliere Iadarola, alcuni media locali fanno il suo nome come assessore della seconda giunta Landella. Conferma?

Per amore di verità preferisco essere chiamata avvocato Iadarola, non essendo giunta alcuna proclamazione degli eletti. Per l’ eventuale nomina nell’esecutivo, ho già riferito agli organi superiori del partito che non ho alcuna intenzione di abbandonare il ruolo che più di 600 cittadini mi hanno assegnato. Ho voglia di fare politica fra i banchi dell’assise comunale, con la gente e per la gente.

Quando parla di organi superiori a chi si riferisce?

Al commissario regionale Luigi D’Eramo e al vicesegretario Giovanni Riviello, a loro va il mio ringraziamento per aver creduto in me, nessun sostegno esterno ha contribuito al mio successo personale.

E’ rimasta sorpresa dal suo risultato alle comunali come prima candidatura?

Ho un irriducibile gruppo di amici che nutre fiducia in me, che mi ha supportata e coinvolta in questa fantastica avventura. Ho svolto una campagna elettorale fra la gente chiedendo voti con argomentazioni che probabilmente hanno toccato la sensibilità degli elettori.

I renziani di Puglia dicevano, e dicono: siamo renziani della prima ora. Lei è salviniana della prima ora?

Da svariati anni seguo la sua politica e la sua logica “prima gli italiani”. Sono una donna di destra mai iscritta ad alcun partito politico ed ho intravisto nella Lega la strada naturale per le me idee. “Prima i foggiani”, “il cambiamento è inevitabile”: su questi messaggi ho chiesto voti alla gente, voglio contribuire con il nostro sindaco a dare vivibilità e sicurezza alla nostra città.

Sono in atto delle trattative per far rientrare esclusi “di peso”, cioè non in consiglio comunale, del suo partito?

Siamo riusciti a costruire una squadra forte e variegata nei suoi elementi, che mette insieme esperienza e voglia di fare per la città. Ritengo che a tutti bisogna riconoscere l’impegno profuso per il bene del partito, ma rispetto la volontà del popolo sovrano nella scelta dei propri rappresentanti.

Con Forza Italia c’è contrasto per la presidenza del consiglio?

La partita è nelle mani del centrodestra, ritengo ogni eletto papabile a rivestire questo incarico. Per logica politica e per senso di appartenenza sostengo, naturalmente, Massimiliano Di Fonso.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 15 luglio 2019