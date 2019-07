“Mercato di San Severo, tassa rifiuti: continuano i ricalcoli con riduzioni”

Di:

Foggia, 15 luglio 2019. Tirano un sospiro di sollievo i concessionari di posteggio nel mercato settimanale di San Severo che si erano visti recapitare avvisi di pagamento per la Tassa Rifiuti che superavano anche i 350 euro l’anno per una occupazione minima di pochi metri quadrati per sole 52 giornate di mercato.

Ad annunciare la notizia che il comune di San Severo, dopo l’ennesima interlocuzione telefonica con gli uffici comunali preposti, è Savino Montaruli di Unimpresa e CasAmbulanti, il quale ha comunicato agli esercenti di non pagare le somme richieste in tale misura in quanto, in seguito all’applicazione della Tassa Rifiuti in modalità e calcolo giornaliera, a fronte di una richiesta media di oltre 350 euro il pagamento dovuto non supera i 50 euro, come in realtà sarà richiesto dal comune di San Severo in seguito al ricalcolo con metodo frazionato ad occupazione giornaliera. “Questo è l’ennesimo comune dove grazie all’attenzione delle Associazioni di Categoria si procede con la revisione della Tassa Rifiuti, impropriamente applicata. Restare sempre attenti è compito primario delle Associazioni di Rappresentanza di Base Indipendenti e noi non abbassiamo mai la guardia” – ha dichiarato Montaruli.