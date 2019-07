Poligrafico di Foggia: sede della produzione

Di:

Si chiama “Valoridicarta S.p.A.” la nuova Società in house del Poligrafico e della Banca d’Italia che, dopo l’iter di accreditamento conclusosi positivamente da parte della Banca Centrale Europea (BCE), è destinata a realizzare carte filigranate di alto livello con elementi olografici di sicurezza e anticontraffazione, per la produzione di banconote e di documenti di riconoscimento, in particolare di passaporti.“