“Quinto piano”, altri 6 dipendenti sospesi dal servizio

Di:

Bari, 15 luglio 2019. I Finanzieri della Tenenza di Molfetta, in data odierna hanno eseguito ulteriori misure cautelari, questa volta riguardanti la sospensione dal pubblico servizio esercitato, per altri 6 dipendenti ASL con sede lavorativa presso il P.O. “Don Tonino Bello” di Molfetta ed i Servizi Igiene della Produzione – S.I.A.V. Area B e Sanità animale – S.I.A.V. Area A, anch’essi con sede in Molfetta.

Le misure cautelari, richieste su 9 dipendenti ASL, dal Sost. Proc. della Repubblica di Trani dott.ssa. Silvia Curione, sono state emesse in data 12.07.2019, dal G.I.P dott.ssa Maria Grazia Caserta, dopo l’interrogatorio di garanzia eseguito nei confronti degli indagati in data 09.07.2019.

Anche questi “furbetti” rispondono a vario titolo di truffa aggravata e continuata ai danni della ASL, False attestazioni della presenza in servizio e Peculato.

Inoltre l’A.G., sciogliendo la riserva formulata durante gli interrogatori del 09.07.2019 eseguiti nei confronti degli indagati sottoposti agli arresti domiciliari, rigettava tutte le richieste formulate dai loro legali di fiducia, in ordine alla revoca o sostituzione della misura cautelare in atto.

Proseguono le indagini per definire altre posizioni.