Universo Salute, al via il calendario di eventi “Don Uva Estate”

Al via da domani 16 luglio, presso la nostra sede di Bisceglie, il calendario di eventi relativi al progetto “Don Uva Estate”, organizzato da Universo Salute con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Il programma, come nella precedente, riuscitissima edizione, si articola da luglio a settembre attraverso iniziative di cultura, arte, spettacolo e intrattenimento. La location scelta per ospitare gli eventi, che coinvolgono Ospiti, operatori e la comunità dell’Opera Don Uva in un progetto di inclusione sociale, è Piazzetta Immacolata (tra le strutture 10A e 10B), ormai luogo di intrattenimento serale di Ospiti e familiari, soprattutto nelle serate estive.

Il primo appuntamento dell’edizione 2019 di “Don Uva Estate” è per le 19 di domani, 16 luglio, con lo swing allo stato puro del LARRY FRANCO NEW SWINGTET e il Progetto Fahrenheit “C’era una volta il Night”.

Fahrenheit è, con un gioco di parole, il titolo del progetto “Fare Night”, caratterizzato dagli arrangiamenti originali di Larry Franco di quella musica che si suonava nei night club italiani negli anni ’50, all’epoca di Fred Buscaglione, Bruno Martino e Nicola Arigliano. Un perfetto connubio tra interpreti di grande successo, diversi fra loro, ma simili nel modo di fare night.

La band è composta da LARRY FRANCO (pianoforte e voce), MINO LACIRIGNOLA (tromba), PINO PICHIERRI (sax contralto), ILARIO DE MARINIS (contrabbasso), GIANFRANCO MASI (batteria). Special Guest DEE DEE JOY (voce).

Di seguito il calendario degli eventi:

– 16 luglio – ore 19 – Piazzetta Immacolata

LARRY FRANCO NEW SWINGTET – Spettacolo musicale

– 17 luglio – ore 19 – Piazzetta Immacolata

Concerto: variazioni sul tema della follia – Rassegna “La parola che cura” del Circolo dei lettori

– Dal 21 luglio al 29 luglio – Trani – Centro Jobel – FESTIVAL DEL GIULLARE

“VeroSimile – Ipotesi di ritratto” – Mostra pittorica – Proiezione del Video “Non ritrarti: poesie di luce

tra identità e ritratto”. A cura dei Laboratori sperimentali di Arti creative.

– 23 luglio – ore 19 – Piazzetta Immacolata

I MERLI – Serata di animazione dedicata alla musica anni ’60

– 26 luglio – ore 19,30 – Piazzetta Immacolata

Compagnia teatrale InScena – “UN GIORNO DA NERONE” – Autrice e regista: Tiziana Schiavarelli

– 22 agosto – ore 19 – Piazzetta Immacolata

ABC POSITIVE in concerto – Spettacolo musicale

– 2 settembre – ore 19 – Piazzetta Immacolata

FRANCO COSA “SHOW LIVE BAND” – Spettacolo musicale

– 5 settembre – ore 19 – Piazzetta Immacolata

STYLE MUSIC ARMONY – Spettacolo di varietà e animazione dedicato agli anni ’60 e ’70.

Con il cabaret di Girolamo Binetti.

– 6 settembre – ore 19 – Piazzetta Immacolata

MODESTA’S MONOLOGUE – Giornata evento dedicata a Donne e follia

Rassegna “La parola che cura” del Circolo dei lettori

– 10 settembre – ore 19 – Piazzetta Immacolata

TRIO MELODY – Spettacolo di varietà e animazione dedicato agli anni ’60 e ’70.

Con il cabaret di Girolamo Binetti.

– 12 settembre – ore 19 – Piazzetta Immacolata

GRAN FINALE DON UVA ESTATE – MUSICA SOTTO LE STELLE – spettacolo musicale – Tra gli

ospiti, il tenore Sokol Gjergji e il soprano Paola Puce.