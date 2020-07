Antonino da Mattinata: conservatore delle Tradizioni culinarie del Gargano

Mattinata, 15 luglio 2020. Con l’Editto di Milano nel 313, l’imperatore Costantino concesse la libertà di culto in tutto l’impero e di conseguenza anche il modo di pregare, lavorare e mangiare. La cultura greca e romana si sono fuse adeguandosi ai prodotti del luogo dove si viveva.

Mattinata, già indicata dai poeti latini “farfalla bianca” del Gargano, ha sempre avuto ottimi prodotti della terra e del mare (pesci di scoglio e piana degli ulivi). Di Mattinata ne parlava già Orazio, che ha ricordato della leggenda che riconduce la sua origine all’aggregazione di alcuni pescatori, che misero in piedi un villaggio dal nome Matinum. Come tante altre città, in seguito fu distrutta e i superstiti ricostruirono un nuovo borgo, dandogli il nome di Apeneste.

Nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, da sempre territorio dedito alla coltura dei prodotti della terra, dell’ulivo e della pesca.

La leggenda di Mattinata e del culto della cucina greco-romana

La leggenda narra che con il naufragio dell filosofo Archita, affascinato dai luoghi e dal buon cibo ha goduto e decantato Mattinata. Oggi lo scenario è diverso anche per la presenza di strutture ricettive sulla ghiaia e sul mare, che sono la meta ideale per i turisti. Mattinata è stata più volte insignita della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education e delle “vele” della Guida Blu di Legambiente.

Questo dono della natura viene custodito per il benessere di tutti dal Conservatore Antonino che, ora come allora, utilizza tutti i prodotti del luogo preparati, cucinati e serviti in riva al mare. Da Antonino a Mattinata la cultura è di casa. (messaggio promozionale)