Cerignola, inquinamento Lagrimaro: 133 avvisi di garanzia. Lovecchio “Fatta giustizia”

Cerignola, 15 luglio 2020. “L’informazione di garanzia per 133 persone tra imprenditori della Zona Industriale di Cerignola, l’ex-Sindaco Franco Metta e gli ex-dirigenti Clorindo Izzillo e Vito Mastroserio sull’inquinamento del Canale Lagrimaro, sottoposto a sequestro un anno fa, il 2 luglio del 2019, è una grande vittoria per il territorio e per la politica del M5S che si muove al servizio dei cittadini. La nostra è una vittoria che viene da lontano, frutto della mobilitazione dal basso del comitato Cittadinanzattiva, cui seguì l’attenzione dei media nazionali con la presenza in loco di Striscia la Notizia con un suo importante servizio, e di una mia interrogazione al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute e al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali”.

È soddisfatto per l’operazione dei Carabinieri l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio, segretario della Commissione Bilancio e componente della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, che ha a lungo lavorato per riportare la legalità e la salubrità nel Canale Lagrimaro. “Dopo il nostro intervento parlamentare si è accertata la natura degli sversamenti incontrollati insieme al forte fenomeno di abbandono di rifiuti- continua il parlamentare pentastellato- Dal campionamento effettuato le acque del canale apparvero più simili ad un refluo che a un corso d’acqua. Il liquido infatti presentava una colorazione scura con evidenti fenomeni di putrescenza che davano origine a miasmi persistenti.

Scarichi industriali, cromo, alluminio, rame, escherichia coli era stato ritrovato di tutto nel Lagrimaro, negli anni. Senza che nessun ente preposto al controllo si allertasse. Le cose sono cambiate fortunatamente anche grazie alla presenza fattiva del M5S. Nel Lagrimaro – gestito dal Consorzio di Bonifica di Capitanata – dovrebbero confluire le acque piovane prodotte dalla Zona Industriale, dunque non tutti i reflui. Oggi finalmente nel documento del Noe si specifica come agli atti del Consorzio risulta che “il Comune di Cerignola non è autorizzato allo scarico nel Canale Lagrimaro, in considerazione del fatto che posteriormente all’entrata in vigore della menzionata legge (R.R.17/2013, 7.8.2013), il Consorzio non ha rilasciato alcuna autorizzazione né tantomeno sono state richieste per lo scarico nel canale Lagrimaro””.

Sgarro: «Accertare responsabilità. Inquinamento del Lagrimaro danno per il territorio e per le aziende sane di questa città»

«Le notizie che di apprendono circa gli avvisi di garanzia notificati a due ex dirigenti del Comune di Cerignola, all’ex Sindaco Metta, oltre che a diverse aziende della zona industriale per il disastro ambientale del canale Lagrimaro, lascia prefigurare l’ennesimo episodio di approssimazione amministrativa a danno della Città». Commenta così l’ex Consigliere Comunale di Cerignola su quanto sta avvenendo a seguito degli accertamenti su Canale Lagrimaro e gli avvisi di garanzia che ne sono conseguiti. «Il rischio è che oltre al danno per la cittadinanza, a causa dell’inquinamento del Canale, ci sia anche la beffa per quegli imprenditori onesti che nulla hanno a che fare con lo sversamento, non di acqua piovana, ma liquame di derivazione della lavorazione industriale, nella fogna bianca, che è stato accertato essere la causa dell’inquinamento del Lagrimaro». «Chi ha autorizzato l’uso della fogna bianca comunale per lo smaltimento delle acque reflue delle aziende? Chi non ha chiesto autorizzazione al Consorzio di Bonifica per lo scarico nel canale? Chi pagherà i danni agli imprenditori che sono stati autorizzati in questo abuso e adesso sono coinvolti? Chi pagherà per una situazione che mette sullo stesso piano colpevoli e innocenti? Cosa ancor più grave: chi pagherà per questo disastro ambientale, che rischia di rivelarsi anche un disastro al tessuto economico e per il Comune di Cerignola?». «La sensazione è che si sia andati come al solito “a vista” nella gestione della cosa pubblica. Eppure la questione del Lagrimaro è fatto noto dal 2017: è mai possibile che chi ha governato in questi anni pur sapendo non abbia inteso intervenire per fermare gli sversamenti, conoscendo di questa paradossale situazione sulla gestione della fogna bianca tra Comune e Consorzio di Bonifica, e che l’uso dell’arteria della fogna bianca con sversamento finale nel canale potesse essere la causa del problema? Chi sapeva e ha colpevolmente taciuto? Negli anni di Franco Metta sindaco la zona industriale è diventata la più importane emergenza ambientale della comunità, prima avendo trasformato l’interporto in discarica a cielo aperto, poi avendo contribuito al perpetuarsi dell’inquinamento del Lagrimaro»