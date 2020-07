Cesa rassicura Fitto “Scudo crociato nel centrodestra con te”

Bari, 15 luglio 2020. L’on. Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, questa mattina, ha incontrato, a Bari, l’on. Raffaele Fitto, per ribadire il sostegno alla sua candidatura a presidente del centrodestra per la Puglia. “Saremo presenti – ha sostenuto Cesa – coerentemente con il nostro percorso politico, nella coalizione del centrodestra con il lo SCUDO CROCIATO, una lista di candidati moderati, cattolici e democratici che contribuiranno alla vittoria di Fitto presidente. Con Raffaele abbiamo discusso anche delle problematiche regionali e di come la Puglia ha bisogno di più attenzione alle politiche per la famiglia e per le persone fragili”

“Ringrazio l’amico Lorenzo per aver scelto di sostenere la mia candidatura. La presenza dell’Udc nella coalizione di centrodestra – ha detto Fitto – testimonia che la coalizione a Roma come in Puglia non è un partito unico, ma sa fare sintesi intorno a proposte e idee. Questa mattina a Bari abbiamo parlato a lungo dei problemi della Puglia e di come i moderati cattolici intendono contribuire al programma, ma anche di numerose ipotesi di candidature autorevoli. So che Cesa seguirà da vicino la campagna elettorale pugliese per questo lo ringrazio ulteriormente”

L’on. Cesa ha incontrato, anche, il gruppo dirigente dell’Udc, l’avvocato Filiberto Palumbo, in rappresentanza della Federazione dei Democratici Cristiani e personalità del mondo civile e del volontariato, al termine Cesa ha comunicato che seguirà in prima persona le elezioni Regionali pugliesi assumendo direttamente la responsabilità del partito in questa particolare fase politica.