Come scegliere il mangime per cani

Quando si decide di accogliere un cane in famiglia, sono diversi i fattori che è bene prendere in considerazione. Tra questi rientra senza dubbio la compatibilità con i propri orari lavorativi, ma anche l’attenzione alla scelta del mangime. Quali sono i criteri da considerare in questa fase? Nelle prossime righe, abbiamo riassunto alcuni consigli utili al proposito.

Cibo per cani: le diverse tipologie

La prima cosa da considerare quando si tratta di scelta di cibo per i cani riguarda la conoscenza delle diverse tipologie di mangimi disponibili in commercio. Nello specifico, si può parlare di:

Mangime completo, ossia cibo in grado di soddisfare tutte le esigenze nutrizionali dell’animale

Mangime complementare, da considerare invece nei casi in cui è necessario integrare dei nutrienti al cibo preparato in casa

Proseguendo con gli aspetti che è bene conoscere quando si parla di cibo per cani, è il caso di citare la suddivisione tra:

Umido, ossia mangime caratterizzato da una quantità di acqua superiore al 34%

Semi umido, ossia il cibo in cui la percentuale di acqua va dal 14 al 34%

Secco, mangime caratterizzato da una percentuale di acqua inferiore al 14%

Detto questo, si può entrare nel vivo dei criteri da tenere presenti in sede di scelta del cibo per il proprio cane.

Cibo secco vs cibo umido: quale scegliere?

Quando ci si destreggia tra le marche di mangime per cani, tra gli interrogativi che sorgono più spesso rientra la scelta tra cibo secco e cibo umido. La prima cosa da dire in merito è che entrambe le alternative appena citate sono in grado di soddisfare il fabbisogno nutrizionale del proprio amico a 4 zampe, a prescindere dalla razza.

Detto questo, bisogna però tenere in conto alcuni punti. Parlando in maniera specifica del cibo umido, è il caso di ricordare che, mediamente, è più costoso di quello fresco. Inoltre, quando lo si chiama in causa è necessario fare riferimento al contenuto di amido più esiguo. Da non trascurare è ovviamente la maggior quantità di acqua, che rende questa opzione particolarmente congeniale quando si ha a che fare con un cane anziano, che può soffrire di problemi di disidratazione.

Proseguendo con l’elenco delle opzioni da prendere in considerazione per l’alimentazione del proprio cane, è impossibile non fare riferimento alle crocchette. Quando sceglierle? Nei casi in cui si ha la necessità di dosare in maniera precisa il mangime e quando sussistono particolare esigenze di gestione dell’igiene dentale.

Consigli finali

Si potrebbe andare avanti ancora tanto a parlare delle dritte da considerare per la scelta del cibo migliore per il proprio cane. Tra i consigli più utili da ricordare troviamo il fatto di leggere l’etichetta. Solo così, infatti, è possibile appurare la vera composizione del mangime e farsi un’idea dell’effettiva corrispondenza con i messaggi pubblicitari.

Da non dimenticare, come sopra accennato, è l’alimentazione mirata sulla base dell’età. Il cane giovane, per esempio, ha particolarmente bisogno di energia. Tra le alternative più utili per assumerla troviamo le proteine e i grassi. Inoltre, non bisogna mettere in secondo piano l’apporto di minerali e vitamine, nutrienti fondamentali per lo sviluppo corretto dell’apparato muscolo-scheletrico.

Proseguendo con le dritte dedicate all’alimentazione del cane sulla base dell’età, facciamo presente che, quando si ha a che fare con esemplari anziani, è il caso di rammentare la tendenza a soffrire di tartaro e ad avere problemi di sovrappeso. Per questi motivi, una buona idea può essere quella di orientare l’alimentazione del proprio migliore amico verso l’assunzione di alimenti ad alta digeribilità.

Un altro aspetto a cui fare attenzione riguarda il basso contenuto di grassi.