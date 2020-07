Covid Puglia, registrati 2.496 test: ZERO positivi e decessi

Bari, 15 luglio 2020. Sono stati registrati 2.496 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e NON sono stati registrati casi positivi. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 207.413 test. 3.926 sono i pazienti guariti. 68 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541, così suddivisi:

1.494 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

660 nella Provincia di Brindisi

1.169 nella Provincia di Foggia;

525 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.