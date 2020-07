Gargano, 15 luglio 2020. “La morte del Maestro Ennio Morricone, avvenuta solo pochi giorni fa, mi ha riportato a rivedere frammenti di Nuovo Cinema Paradiso, il film che amo, forse, più di ogni altro. Un capolavoro che meritò l’Oscar e che influì non poco in quella che, giovanissima, divenne una grande passione”.

Il commento è di Anna Maria Fallucchi che, nella sua attività di imprenditrice, ha lavorato collaborando con il Teatro Pubblico Pugliese. “A vent’ anni riportai in esercizio, dopo un lunghissimo periodo di chiusura, il Cinema Teatro Italia, un cinemateatro che divenne ben presto un riferimento culturale per l’area della nord Gargano”. Il racconto di quel periodo – con i suoi tempi e i suoi ritmi, che anni dopo ha lasciato perché inconciliabili con la famiglia mentre continuava ad occuparsi della Masseria “Don Nunzio e Cavallo”- prosegue:

“Furono anni bellissimi, carichi di quell’ardore tipico dell’età e di una spinta ad affrontare grandi sfide senza troppi timori (cosa che ho continuato a fare anche dopo). Contribuire a creare arte, a diffondere conoscenza, a creare valore nella vita culturale della mia terra furono motivazioni fortissime e caratterizzarono un’esperienza di cui vado molto fiera”.

Ma forse si può rimettere in pista un simile percorso con il cinema? “Aver dovuto interrompere quell’attività resta ancora oggi una ferita aperta e per questo diventa spinta a riaccendere il sogno, a riportarlo a vivere. Farlo, avendo accanto a me le giovani generazioni, è uno dei punti sul quale maggiormente mi batterò mettendo a disposizione la mia esperienza quale imprenditrice culturale, la mia grinta, e spronando le istituzioni a fare la propria parte affinché l’intero ciclo dell’industria culturale – cinema, arte, spettacolo – possa rinnovarsi e consentire a quanti hanno investito talento e competenze in questi settori di vedere concretizzati progetti e aspettative. Senza cultura non c’è sviluppo, per questo l’arte e la cultura possono veramente trasformarsi in ricchezza e sviluppo se diventano sistema”.

Poi Fallucchi torna a parlare del Gargano, di quel “brand” unico della Capitanata complementare al Salento, che tanto le sta a cuore e in nome del quale ha deciso, anche, il suo impegno per le prossime regionali al fianco di Raffaele Fitto.

“La crescita del Gargano, in termini di, attrattività passa dalla crescita di un’innovativa industria creativa: bisogna ripensare e reinterpretare spazi e contesti all’interno dei quali le persone diventino protagoniste”.

Fotogallery, com’era il Cineaeatro Italia