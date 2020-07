Foggia in tilt per il maltempo: auto bloccate, pioggia entra nei locali (VIDEO)

ph statoquotidiano.it Foggia, 15 luglio 2020.

Meteo Puglia (Fonte 3bmeteo.com) Meteo Puglia: stamani avvio di giornata stabile, soleggiato e termicamente gradevole su Molise, Basilicata e Puglia sotto l’afflusso di miti e umide correnti occidentali. Farà seguito un generale incremento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno a partire dalle aree interne montuose, ivi con possibilità di brevi rovesci e locali temporali pomeridiani su Molise centro-orientale, Appennino lucano, Gargano e Murge, in occasionale sconfinamento fin verso Termolese, BAT e Barese.

Temperature in generale aumento lungo la fascia adriatica; stabili o in lieve flessione su Basilicata tirrenica e basso Salento. Venti in graduale rotazione da O-SO. Mari poco mossi.