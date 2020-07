Il circolo Manzi di Fratelli d’Italia presenta il libro su Pinuccio Tatarella

Foggia, 15 luglio 2020. Il circolo territoriale di FdI Leonardo Manzi, in collaborazione con il Consigliere comunale Francesco D’Emilio e l’avv. Fabrizio Tatarella, presenta il libro “Pinuccio Tatarella. Passione e intelligenza al servizio dell’Italia”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Michele Loffredo e arricchito dalle testimonianze di Oronzo Orlando, già consigliere regionale di Alleanza Nazionale e Peppino Pedarra, già assessore della giunta Agostinacchio e presidente del circolo. La presentazione si terrà presso il comitato elettorale di Francesco D’Emilio in corso Giannone 44 a Foggia.

Dalla quarta di copertina: Pinuccio Tatarella è una figura fondamentale della politica italiana. Padre nobile della destra democratica italiana portò il Msi dalla protesta al governo, diventando il primo uomo di destra ad assumere un incarico di governo nell’Italia repubblicana. Artefice della svolta di Fiuggi, ideologo di Alleanza Nazionale, precursore del Centrodestra, presidenzialista convinto, il suo ricordo oggi è ancora molto vivo anche in chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Il libro raccoglie contributi e testimonianze non solo di chi è stato protagonista della Seconda Repubblica, ma anche di alcuni protagonisti dell’attuale fase politica. Politici, giornalisti, uomini delle Istituzioni ricordano come Tatarella sia stato un esempio per molti, anche per le future generazioni a cui questo libro è rivolto.