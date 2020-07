Indennità per asservimento. Enel “Procederemo subito per una risoluzione”

Bari, 15 luglio 2020. “Ci scusiamo con la Signora C.M.A. per non averle ancora liquidato l’indennità per l’asservimento della sua proprietà, necessario all’allacciamento della fornitura di un altro cliente. Abbiamo contattato la Signora per concordare le modalità per la stipula dell’atto e la liquidazione della somma dovuta. Inoltre, pur avendo accertato l’assenza di pericolo per l’incolumità delle persone, procederemo alla sostituzione del sostegno già presente sul fondo”.

E’ quanto precisa l’ufficio stampa dell’Enel in merito a quanto comunicato nell’articolo, a firma di Nino Sangerardi, “Se Enel non paga l’asservimento coattivo di un fondo agricolo”.