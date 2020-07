Lopalco “Non mi dimetto dalla task force regionale. Ho un contratto”

(DIRE) “Vorrei cercare di rompere lo psicodramma dietro la mia candidatura: è un gioco. Mi metto in gioco. Il dramma è per chi si gioca lo stipendio. A me se va male, non succede qualcosa di grave. Tornerò a fare ciò che ho sempre fatto: l’epidemiologo”. Così alla Dire Pier Luigi Lopalco a poche ore dalla ufficializzazione della candidatura in vista delle Regionali di settembre. Il professore di Igiene dell’università di Pisa correrà sotto le insegne della lista civica “Con” nella coalizione del candidato del centrosinistra, Michele Emiliano e “molto probabilmente mi candiderò a Bari, dove sto lavorando”, dice.

Nativo di Mesagne, nel Brindisino, Lopalco è cresciuto a Lecce mentre a Foggia ha iniziato la sua carriera accademica. “Come vede sono pugliese a tutto tondo”, aggiunge. (DIRE.IT)