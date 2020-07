Manfredonia, 15 luglio 2020. Da stamani al lavoro, per l’ASE SpA, le 20 “unità operaie”, con mansione di “operatore ecologico/addetto alla raccolta differenziata/ raccoglitore – ecc. ecc., di livello J CCNL Servizi Ambientali ‘Utilitalia'”, assunte in seguito alla selezione della Società Lavorint S.p.A. agenzia per il lavoro di Milano, alla quale era stato affidato l’incarico di “procedere all’assunzione urgente ed indifferibile di personale di entrambi i sessi, con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo full – time, presumibilmente a far data 15/07/2020 al 15/09/2020“. La filiale di Canosa di Puglia della società Lavorint S.p.A. agenzia per il lavoro, ha provveduto alla relativa ricerca e selezione dei candidati.

Lo rende noto a StatoQuotidiano l’Amministratore Unico dell’ASE SpA di Manfredonia, Geom. Francesco Barbone.

“Domani sarà divulgato l’elenco dei neo assunti”, dice Barbone. “Sono state circa 350 le candidature presentate. Tutta la selezione, in tutte le sue procedure, è stata seguita esclusivamente dalla filiale della Lavorint S.p.A.”. “Accuse su persone assunte già in forza all’ASE in passato? Sinceramente non lo so. Vedremo dall’elenco. La Lavorint S.p.A. è la prima volta che collabora con ASE SpA per la selezione dei candidati. E’ probabile che nei database della società c’erano dei profili associabili alla candidatura in oggetto. Francamente, non ho dati su quanto richiesto”.

Focus ASE assunzioni “20 unità operaie”

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it