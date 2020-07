Manfredonia, Gelsomino nel Consiglio Nazionale di Confcommercio

(antennasud) Foggia, 15 luglio 2020. L’Assemblea di Confcommercio-Imprese per l’Italia, in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni, all’unanimità, ha confermato oggi – 15-7-2020 – Carlo Sangalli ma un prestigioso incarico, nell’ambito dell’organigramma scaturito dall’Assemblea, è stato assegnato a Damiano Gelsomino (presidente ConfCommercio Foggia), che entra a far parte del Consiglio Nazionale.

In occasione dell'Assemblea, Confcommercio ha elaborato un documento contenente gli obiettivi e gli ambiti di intervento prioritari della nuova Consiliatura – dal ruolo dei corpi intermedi alle riforme per il Paese, dalla trasformazione digitale al nesso sempre più stretto tra città, terziario, infrastrutture e trasporti, dalla qualità della formazione alla valorizzazione del welfare contrattuale, fino ai temi cruciali e attuali della sostenibilità, della transizione generazionale, del ruolo del nostro Paese nel nuovo scenario europeo e internazionale – con l'obiettivo di avviare una nuova stagione della rappresentanza d'impresa.